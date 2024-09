Segurança Pública reforça ações para Desfile de 7 de Setembro na capital paraense

Com o objetivo de garantir a segurança e ordem pública durante o Desfile cívico-militar, na manhã do próximo sábado, 7 de setembro, em alusão à Independência do Brasil, as forças de segurança pública estaduais reforçam as ações ostensivas e auxiliam no bloqueio de vias e ordenamento do trânsito em torno do desfile.

O esquema de segurança geral é coordenado pela Marinha do Brasil, com o apoio das forças estaduais e municipais. As ações foram desenvolvidas de forma integrada, entre os órgãos da esfera federal e estadual, com participação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Também integraram as ações o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação (FNDE/MEC), a Universidade Federal do Pará (UFPA), Receita Federal, Defensoria Pública do Estado do Pará e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

O total de 32 pontos nas vias próximas ao local serão bloqueados para circulação de veículos, a partir das 5h do sábado (7), até às 13h. A interdição de vias e controle do trânsito para promover a fluidez, coibir irregularidades e garantir a segurança, ficará a cargo da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Departamento de Trânsito (Detran), Guarda Municipal de Belém e Polícia Militar.

Policiamento Ostensivo – Mais de 370 policiais militares vão reforçar as ações das forças armadas e atuarão em ações preventivas e ostensivas, nas vias e no entorno do local. Durante todo o período, serão empregadas 53 viaturas, além de 30 motocicletas, policiamento a pé, e ainda 12 montados. As ações da Polícia Militar iniciará o reforço no policiamento no entorno às 4h para manter a ordem e segurança desde as primeiras horas da manhã.

Posto de Comando e Atendimento – O Corpo de Bombeiros Militar do Pará instalará na Rua da Paz com a Av. Presidente Vargas, ainda no final da sexta-feira, 6, o Posto de Comando e Atendimento do Corpo de Bombeiro Militar. O local, será a base que reunirá agentes das forças de segurança estadual e federal, que vão realizar o monitoramento do entorno durante o desfile e prestar apoio aos agentes que estiverem atuando no percurso.

Segundo o secretário adjunto de Operações da Segup, Luciano de Oliveira, as forças de segurança do Estado, mais uma vez, integram a ação em apoio às forças armadas durante o evento do 7 de setembro. “A Polícia Militar vai reforçar o policiamento ostensivo na via do desfile e no entorno, a fim de manter a ordem pública e garantir a segurança de todos que forem participar e prestigiar. As equipes da PMPM e Detran, junto aos órgãos municipais, também estarão distribuídas nos bloqueios das vias, orientando à população para garantir a mobilidade das pessoas e dos veículos, facilitando os acessos do público que irá ao local e também minimizando os transtornos para a população, para que todos possam aproveitar toda a programação com tranquilidade”, disse Luciano de Oliveira.

Confira os pontos de bloqueios para o desfile deste sábado, 7 de setembro:

● Trav. 14 de Março x Av. Conselheiro Furtado;

● Trav. 14 de Março x Av. Gentil Bittencourt;

● Trav. Quintino Bocaiuva x Av. Conselheiro Furtado;

● Trav. Benjamin Constant x Rua Belém;

● Av. Gentil Bittencourt x Av. Serzedelo Corrêa;

● Av. Conselheiro Furtado x Trav. Benjamin Constant;

● Av. Brás De Aguiar x Trav. Dr Moraes;

● Av. Brás De Aguiar x Trav. Benjamin Constant;

● Av. Brás De Aguiar x Trav. Rui Barbosa;

● Av. Gentil Bittencourt x Av. Generalíssimo Deodoro;

● Trav. Dr Moraes X Av. Nazaré;

● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Osvaldo Cruz;

● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Aristides Lobo;

● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Gaspar Viana;

● Av. Assis de Vasconcelos x Rua 28 de setembro;

● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Manoel Barata;

● Av. Assis de Vasconcelos x Municipalidade;

● Av. Assis de Vasconcelos x Av. Marechal Hermes;

● Av. Visconde de Souza Franco x Av. Marechal Hermes;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Gama Abreu;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Silva Santos;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Carlos Gomes;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Ó de Almeida;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Senador Manoel Barata;

● Trav. Primeiro de Março x Rua 28 de Setembro;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Santo Antônio;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Gaspar Viana;

● Trav. Frutuoso Guimarães X Rua Gaspar Viana;

● Trav. Padre Eutíquio x Rua Gama de Abreu;

● Trav. Padre Eutíquio x Rua Carlos Gomes;

● Av. Almirante Tamandaré x Av. 16 de Novembro;

● Rua dos Mundurucus X Trav. Quintino Bocaiuva.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará