Sustentabilidade e Moda: O estilista paraense Tony Palha celebra 40 anos de carreira no Teatro da Paz

Em comemoração aos 40 anos de carreira, o Teatro da Paz será palco de um desfile histórico. O evento, que acontecerá dia 01 de Outubro de 2024, reunirá todas as criações do estilista Tony Palha, celebrando sua trajetória no mundo da moda, que teve início no Rio de Janeiro e São Paulo, passando por grandes centros como Milão, Paris e Londres, destacando seus trabalhos mais icônicos como os figurinos dos cantores Elton John, Cher e Shirley Bassey para o musical “Divas Forever” (BBC de Londres), além do figurino do espetáculo “O Beijo da Mulher Aranha”, onde vestiu a atriz Claudia Raia.

Natural de Vigia de Nazaré, no Pará, Tony Paulo Palha iniciou sua carreira com um projeto inovador, criando moda a partir de materiais recicláveis. Formado em Arquitetura, Palha mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades. Determinado a se destacar, ingressou em um curso de moda e teatro, onde desenvolveu o projeto “Do Lixo ao Luxo” e logo a frente o projeto “ O Pará Virou Moda”. Uma de suas criações mais icônicas desse período foi um vestido de noiva sustentável, confeccionado inteiramente com sacos de lixo e derivados, o que lhe rendeu o título de estilista da turma e abriu as portas para o lançamento de seu próprio ateliê.

O projeto “Do Lixo ao Luxo” é uma iniciativa que coloca a sustentabilidade no centro da criação de moda. Confeccionando roupas por meio de resíduos sólidos e materiais reciclados, o projeto desenvolve o potencial do lixo de se transformar em produtos de luxo e estilo. Além de desafiar os limites da criatividade, visa conscientizar a sociedade sobre a importância da reutilização e do reaproveitamento de materiais que, muitas vezes, são descartados como lixo.

Complementando essa visão inovadora, a iniciativa “O Pará Virou Moda” é outro dos projetos emblemáticos do estilista Tony Palha, voltado para a capacitação de mulheres recém-libertas do sistema penal, unindo cidadania e promovendo uma transformação não só ambiental, mas também social, por meio de oficinas de costura e criação de roupas sustentáveis, possibilitando que essas mulheres reconstruam suas vidas por intermédio do conhecimento e da moda.

Sobre sua celebração em Belém, Tony Palha reflete: “Voltar à minha terra e comemorar meus 40 anos aqui é motivo de realização e alegria. Hoje, o que eu quero é continuar espalhando e deixando meu conhecimento para todos, para o mundo.” Sua carreira é um verdadeiro tributo à moda brasileira, que mescla cultura, arte e sustentabilidade, e o desfile em Belém promete celebrar essa trajetória inspiradora que ganhou o mundo, reunindo parceiros, familiares e amigos próximos do estilista.

Fotos: Divulgação