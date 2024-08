Tragédia: Teto de igreja desaba, causa mortes e deixa feridos em Recife

O teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife (PE), desabou nesta sexta-feira, 30. O acidente causou a morte de dois homens, segundo a prefeitura, e deixou pelo menos 17 pessoas feridas, de acordo com a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (Cidadania).

A igreja fica na Zona Norte da capital pernambucana. No momento do desabamento, havia entre 60 e 70 pessoas no local. Corpos ficaram sob os escombros e entre os bancos do templo.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar (PM), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil foram ao local, segundo com o Centro de Operações do Recife (COP).

As pessoas feridas foram levadas para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Nova Descoberta e para o Hospital da Restauração (HR).

A causa do desabamento será investigada. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada. As informações são do G1.

Imagem: Reprodução