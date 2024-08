PF prende investigado por fraude em empréstimo que deu prejuízo de R$ 10 milhões

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 30, a Operação Holanda, para combater crimes contra o sistema financeiro nacional. A investigação aponta que empréstimos fraudulentos teriam causado prejuízo milionário a instituições financeiras.

Policiais federais cumpriram um mandado de prisão e um de busca e apreensão em Xinguara; e outro mandado de busca e apreensão em Marabá. Foram apreendidos três veículos, aparelhos celulares e um notebook, além de documentos relacionados aos financiamentos.

Os investigados usavam documentos falsos para obter empréstimos mediante fraude, junto a instituições financeiras. O dinheiro era usado para compra de tratores e outros itens agrícolas.

Após a liberação do crédito e a compra do maquinário, os criminosos revendiam os bens na região de Xinguara. Um dos investigados chegou a trabalhar como representante de vendas em uma grande revendedora, o que pode ter facilitado a fraude.

De acordo com a PF, os financiamentos obtidos de forma fraudulenta causaram prejuízo superior a R$ 10 milhões a uma das instituições vítima, de origem holandesa, fato que deu nome à operação.

As investigações agora seguem no sentido de localizar o maquinário revendido pelos criminosos, além de identificar outros envolvidos e outros crimes relacionados à fraude, como associação ou organização criminosa, lavagem de capitais e estelionato.

As pessoas que adquiriram os tratores e demais implementos agrícolas, além de ter que devolver o bem, a depender do caso concreto, também poderão ser responsabilizados criminalmente, seja pelo crime de obter financiamento mediante fraude, na condição de partícipe, seja por receptação.

Imagem: Ascom/SRPF/PA