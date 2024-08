Uepa tem programação com oficinas, skate, hip-hop e grafitagem nesse sábado

A arte colorida do grafite vai dar um toque especial nos muros do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), na travessa Djalma Dutra, entre as ruas do Una e Municipalidade, no bairro do Telégrafo, em Belém.

Após a revitalização das calçadas de todo o quadrante pelo governo do Estado, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o Centro de Ciências Sociais, e um time de grafiteiros da cidade, os artistas grafiteiros desenvolveram as mais diversas gravuras com temas voltados para a COP 30. Neste sábado, 31, na programação especial, a partir das 8h30, haverá a conclusão das pinturas, oficinas gratuitas e apresentações de hip-hop e skate.

A atividade começou na segunda-feira, 26. Ao todo, 20 artistas locais, integrantes do projeto de grafite “Circuito de Artes Urbanas” participam da grafitagem e todo o material utilizado na grafitagem foi fornecido pelo Seel e direção do Centro. Amanhã, a partir das 8h30, o trecho da Djalma Dutra será bloqueado para o tráfego de veículos, permitindo que as atividades sejam realizadas com segurança.

O projeto conta com apoio da Seel, do CCSE e da Federação de Skate do Pará (FPSK) e tem como objetivo ofertar atividades físicas e recreativas na modalidade esportiva de skate, hip-hop e de grafite, contando com a participação de adolescentes a partir de 16 anos.

“O Grafite é importante como meio de comunicação e expressão de ideias de uma comunidade e grupos de pessoas de outras esferas da sociedade. É bastante usado como forma de crítica social, e, além disso, é uma maneira de intervenção direta na cidade, democratizando assim, os espaços públicos. “, explica o coordenador do projeto, Deyvid Henrique.

COP 30

A temática escolhida para adornar os 150 metros de muro foi a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém, em novembro de 2025. “Já que estamos como sede da COP30, é uma maneira de trazer a importância da Educação Ambiental em Belém. Além disso, dar visibilidade ao skateboard que é um esporte olímpico e vem revelando grandes nomes no Brasil. É uma oportunidade de realizar um projeto de Esporte e Lazer pra a juventude de Belém”, conclui Deyvid.

Entre figuras da biodiversidade amazônica e a cultura dos povos originários, está nos planos a homenagem à Tuíre Kayapó, – uma das maiores lideranças indígenas do Pará, que faleceu no início do mês -, e ao educador Paulo Freire entre os painéis. “Fizemos questão de contribuir para essa ação, que culmina uma luta iniciada, por nós, em 2021, para a reforma deste quadrante. Hoje temos uma calçada uniforme, adaptada para PCDs, iluminação eficiente, paisagismo e, agora, este belo mural expressando as visões destes artistas urbanos”, pontua o diretor do CCSE, Anderson Maia.

