Uma Noite do Museu inicia temporada 2024 nesta sexta-feira (5) na capital paraense

Nesta sexta-feira (5), a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) dá início a mais uma temporada do projeto Uma Noite do Museu. Como tradicionalmente ocorre, neste dia, vários espaços vinculados ao Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM/Secult), em Belém, abrem as portas das 18h às 22h para receber o público. Esta edição conta com museus convidados, novas exposições em cartaz, feiras, cineclube e shows, a exemplo da apresentação da Amazônia Jazz Band . A programação é gratuita.

Entre as novidades em cartaz estão as mostras “Bancos Indígenas do Brasil – Grafismos”, no Museu do Estado do Pará (MEP), que reúne mais de 140 peças de 40 povos indígenas oriundos da Amazônia; “Benedicto Monteiro – 100 anos”, que apresenta as nuances da trajetória do escritor paraense, na Galeria Fidanza, do Museu de Arte Sacra (MAS); e “Retro/Ativa”, com trabalhos do artista multimídia Eder Santos, na Casa das Onze Janelas (Cojan).

Amazônia Jazz Band

Na Casa das Onze Janelas também está em cartaz a exposição “Memórias da Ditadura”, que conta os 60 anos do golpe militar, ocorrido em 1964. A mostra permanece até o domingo (7). Às 20h, durante o circuito, a Amazônia Jazz Band e vários intérpretes se apresentam como parte da programação alusiva aos 60 anos do golpe, organizada em parceria com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Igualdade Racial (Seirdh). O repertório será de músicas de resistência.

Além da Amazônia Jazz Band, esta primeira edição do ano conta com outra apresentação musical, da Orquestra Filarmônica MultiArte da Amazônia (Filma). O grupo é composto por mulheres, como parte do projeto “Mulheres na Música”, e se apresentará na Igreja de Santo Alexandre, às 19h. O concerto da Orquestra Filma-Mulheres, especialmente para o “Uma Noite no Museu”, contará com a participação do Coro Carlos Gomes.

Já no Museu da Imagem do Som (MIS), abrigado no Centro Cultural Palacete Faciola, o público terá a última oportunidade de conferir, dentro do circuito noturno, a exposição “Eneida Simplesmente”, que faz um apanhado da trajetória da idealizadora do Museu e do seu legado para a cultura popular, em uma mescla entre sua obra e personalidade, marcada por seu ativismo. A exposição encerra no final do mês.

Cineclube – Ainda no MIS, haverá a exibição do curta-metragem de ficção “Cabana”, da diretora, roteirista e produtora executiva paraense Adriana Faria. O filme rememora a Cabanagem pela ótica de mulheres. A exibição, como parte do CineclubeMIS, terá a participação do historiador Michel Pinho e da diretora Adriana. A mediação do bate-papo acerca do filme será de Marco Antônio Moreira. A classificação é para maiores de 12 anos.

Circuito – Integram esta edição ainda, como convidados do circuito, o Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IGHP) e o Museu de Arte de Belém (MABE), no complexo da Cidade Velha, e o Centro de Memória da Polícia Militar do Estado do Pará, na rua Gaspar Vianna. O roteiro conta também, via SIMM/Secult, com o Museu do Círio, o Museu do Forte do Presépio, e o Cemitério Parque da Soledade, que terá visita guiada com a professora Ida Hamoy.

Feiras – Na Praça da Fonte, dentro do Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, ocorre uma feirinha do Preamar da Criatividade. A iniciativa reúne empreendedores que, das 17h às 21h, estarão comercializando produtos artesanais, como biojoias e outros, e gastronômicos. O objetivo é aproximar o público do comércio regional e sustentável, auxiliando também na geração de renda de artesãs e artesãos ligados à economia criativa.

No Museu do Estado haverá outra feirinha, de artesanato indígena, em um link com a exposição Bancos Indígenas do Brasil. No espaço também será possível visitar a reserva técnica arqueológica, com a apresentação da maquete do casarão do Museu da Consciência Negra. A visitação do acervo arqueológico também estará disponível para visitação no Forte do Presépio, além da instalação “Reflorestar o imaginário”, de Hal Wildson.

“Queremos novamente contar com a acolhida do público. No ano passado, quando iniciamos, mais de 70 mil pessoas participaram das nossas edições. Além disso, vários parceiros somaram esforços, o que permitiu integrarmos outros espaços no circuito. Os resultados foram expressivos. O circuito é uma opção de lazer deliciosa e gratuita para sexta à noite, e esperamos por todas e todos nos nossos espaços”, convida Ursula Vidal, titular da Secult.

Serviço:

Uma Noite no Museu – 1ª edição de 2024

Data: 05/03/2024 – Sexta-feira

Horário: 18h às 22h

Circuito: Museu do Forte do Presépio, Museu do Círio, Museu do Estado do Pará, Museu de Arte Sacra, Espaço Cultural Casa das Onze Janelas – Complexo Feliz Lusitânia – Praça Frei Caetano Brandão, bairro da Cidade Velha.

Museu de Arte de Belém – Palácio Antonio Lemos – Praça D. Pedro II, S/N

Centro Cultural Palacete Faciola/Museu da Imagem e do Som – Av. Nazaré, 138/194.

Cemitério Parque da Soledade – Av. Serzedelo Corrêa, 514.

Instituto Histórico Geográfico do Pará (IHGP) – Rua D’Aveiro Cidade-irmã, nº 62 – Cidade Velha

Centro de Memória da Polícia Militar – Rua Gaspar Viana, nº746 – Reduto, Belém – PA, 66053-090

Preamar da Criatividade – Feira e apresentação da Amazônia Jazz Band, no Complexo Feliz Lusitânia, das 17h às 22h.

Entrada gratuita

Texto de Amanda Engelke / Ascom Secult

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará