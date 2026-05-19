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Vídeo: Acidente entre motocicletas deixa um morto e dois feridos em Canaã dos Carajás

Um grave acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta segunda-feira (18), em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará.

A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Valmir Soares com a Rua Florianópolis, no bairro Parakanã, e envolveu duas motocicletas.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do impacto. Uma das motos, que seguia logo atrás, acaba atingindo o outro veículo que estava à frente na via.

Com a força da batida, uma das motocicletas ficou bastante danificada.

Uma pessoa morreu ainda no local e outras duas ficaram feridas. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU e encaminhadas para atendimento médico.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade da vítima fatal.

A Polícia Civil esteve no local e investiga as circunstâncias do acidente e possíveis responsabilidades.

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