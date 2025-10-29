Vídeo: Exposição inédita chega a Belém em parceria com Sesc Pará e Instituto Hercule Florence

Mostra com entrada franca terá visitação estendida e coincidirá com a realização da COP30 na capital paraense.

O cenário cultural de Belém (PA) recebe uma atração de grande relevância histórica e artística. O Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, em parceria com o Instituto Hercule Florence (IHF), inaugura a exposição “A vida em invenções: Hercule Florence e a Photographie”. A mostra tem como foco a trajetória de Hercule Florence, um artista-inventor cuja vida e obra culminaram na descoberta do processo fotográfico em solo brasileiro.

A abertura será nesta quarta- feira (29), às 19h, com entrada franca. A exposição, de longa duração, seguirá em cartaz até abril de 2026, garantindo que o público, incluindo os visitantes da capital paraense durante a COP30, tenha acesso a esse rico acervo.

A exposição ocupará um andar inteiro do Sesc Ver-o-Peso e promete uma experiência imersiva. O público poderá acompanhar uma linha do tempo detalhada, que traça um paralelo entre os fatos marcantes da vida de Florence e os principais eventos da histórica Expedição Langsdorff, na qual ele atuou como desenhista.

Os painéis da mostra trarão reproduções de imagens que contextualizam e detalham os experimentos fotográficos de Florence, além de outros inventos notáveis, como a poligrafia, os papéis inimitáveis e a pulvografia.

Invenções Ganham Vida e Diálogo com a Amazônia

Em homenagem à máxima de Florence – “O homem só exerce a plenitude de sua natureza divina quando inventa, quando cria” –, protótipos de suas câmeras fotográficas e do suporte para fotografias de contato foram especialmente construídos para a exposição por Roger Sassaki, baseando-se nas anotações do inventor em seus diários. A mostra estabelece ainda um diálogo com o acervo permanente “Máquinas para Filosofar”, do Sesc Ver-o-Peso, que conserva raros equipamentos fotográficos dos séculos XIX e XX, oferecendo uma compreensão cronológica da história da fotografia.

Outro ponto alto é a instalação sonora imersiva. Inspirada na zoofonia, a técnica que Florence criou para registrar o som dos animais (principalmente aves), a instalação será montada na escadaria de acesso ao andar da exposição.

A mostra conta com a parceria do Instituto Moreira Salles (IMS) e da Casa da Floresta UNESP/Instituto Peabiru, e a curadoria de Francis Melvin Lee (IHF), Júlia Kovensky (IMS) e Anna Cláudia Agazzi (Instituto de Artes da UNESP). A conexão com a cultura local é evidenciada pela presença de pássaros de miriti executados por artesãos paraenses, envolvidos pela música de Alvise Migotto e intervenções artísticas de Albery.

Atividades Paralelas

30/10, das 10h às 12h – Bate papo com o público sobre as análises científicas que comprovam o pioneirismo das pesquisas fotográficas de Hercule Florence, mediado pelas curadoras Francis Melvin Lee e Érika Beraldo (IHF)

31/10, às 17h – Visita mediada à exposição realizada pela curadoria

08/11, das 09h às 14h – Vivência: Fotografar o (in)visível, modos de ver e não Ver-o-Peso com João Kulcsár

04 /11/2025 a 30/04/2026 – Visitas mediadas à exposição e ao acervo “Máquinas para Filosofar” e Leituras de portfólio mediadas pela fotógrafa Paula Sampaio, responsável pelo Núcleo de fotografia do Sesc Ver-o-Peso

Curadoria

Anna Cláudia Agazzi: (Informação não detalhada, mas mencionada como curadora do Instituto de Artes da UNESP).

Francis Melvin Lee: Mestre em História Social e Mestre em Museologia pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente, é superintendente técnica do Instituto Hercule Florence (IHF).

Júlia Kovensky: Bacharel em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2007). Desde 2010, coordena a área de Iconografia do Instituto Moreira Salles (IMS), focada na conservação, catalogação e difusão do acervo por meio de projetos especiais como publicações e exposições.

Serviço

Sesc no Pará e Instituto Hercule Florence inauguram exposição

Abertura: 29/10/2025, às 19h

Visitação: até 30/04/2026

Horário: terça a sábado – 10h às 18h

domingos – 10h às 13h (a visitação em novembro será de 09h às 17h aos domingos)

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso

Endereço: Boulevard Castilhos França, 522 e 523, Campina, Belém/PA

Entrada gratuita

