Vídeo: uso indevido de brinquedo PCD na Nova Doca gera indignação em Belém

Uma cena flagrada na noite de segunda-feira (27), na recém-revitalizada Nova Doca, em Belém, causou forte indignação nas redes sociais e levantou um debate sobre o respeito e a conscientização pública. Um grupo de pessoas foi visto utilizando de maneira inadequada um brinquedo projetado especificamente para Pessoas com Deficiência (PCD).

A imagem, divulgada por um usuário identificado como Augusto Santos, mostra indivíduos em pé sobre a estrutura do balanço adaptado, que faz parte dos novos equipamentos de lazer inclusivos instalados no local. “O povo não sabe zelar pelo novo, mas quando tiver quebrado vão estar reclamando”, desabafou o autor da publicação.

Nos comentários, a revolta dos internautas foi imediata. “Um balanço projetado para PCD. Ninguém para alertar essas crianças? Falta de educação e bom senso”, criticou um usuário, destacando a falta de sensibilidade e respeito ao propósito do equipamento. Muitos outros comentários clamaram por maior fiscalização por parte da Guarda Municipal e, principalmente, por uma maior conscientização da população sobre o uso correto e a importância de zelar pelos espaços públicos.

O espaço da Nova Doca foi recentemente entregue à população após um projeto de revitalização realizado pela Prefeitura de Belém e pelo Governo do Pará. A inclusão de brinquedos acessíveis faz parte da iniciativa para promover a inclusão de crianças com deficiência, um objetivo que foi momentaneamente desrespeitado pela atitude flagrada.

