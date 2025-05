Vídeo – Inaugurada a 13ª Usina da Paz do Pará, em Benevides

O Governo do Estado entregou, nesta sexta-feira, 16, a nova Usina da Paz do município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. A 13ª unidade do maior projeto de transformação social da América Latina chegou acompanhada de uma manhã festiva, que reuniu a comunidade em celebração ao novo complexo estadual que vai transformar a vida de milhares de moradores da região.

“Estou muito feliz de, na antevéspera do meu aniversário, poder entregar mais uma Usina da Paz. Este é o maior programa de transformação social, cidadania e segurança pública da América Latina e que agora está em Benevides, para podermos, em parceria com a prefeitura, mudar a realidade dessa comunidade. A partir da próxima segunda-feira, estaremos abrindo as portas para garantir oportunidades, qualidade de vida e justiça social. Esta experiência, por onde passa, tem sido transformadora e agora chega para produzir paz, qualidade de vida, proteção e cuidados para a população de Benevides, Benfica, Murinin e Santa Maria”, declarou o governador Helder Barbalho.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, destacou a satisfação pela entrega da nova UsiPaz.

“Estou muito feliz em fazer a entrega desta nova Usina da Paz, que, além de um prédio lindo, com piscina, biblioteca, quadras de esporte, é um local importante para transformar a vida de milhares de famílias. Aqui ninguém paga nada. São mais de 70 serviços gratuitos, para que a população chegue aqui e faça o que quiser. Parabenizo todos que fazem este projeto ser uma referência”, enfatizou a vice-governadora Hana.

A prefeita do município de Benevides, Luziane Solon, falou sobre as mudanças provocadas pela chegada da Usina da Paz em Benevides. “Este era um espaço com muitas dificuldades, um local que precisava de melhorias e de uma obra importante como esta. Estamos aqui hoje para a entrega dessa Usina da Paz que vai fazer a diferença na vida das pessoas, moradores da sede de Benevides, mas também de Benfica, Murinin e Santa Maria”, disse a gestora municipal.

ESTRUTURA DE PONTA

Localizada na Avenida Martinho Monteiro, no distrito do Murinin, a nova UsiPaz Benevides vai oferecer mais de 70 serviços gratuitos e equipamentos de ponta, com espaços estruturados, voltados para a realização de atividades de educação, cultura, esporte, assistência social, capacitação profissional e atendimentos na área da saúde e cidadania.

Assim como as demais Usinas já entregues, o equipamento também vai oferecer uma estrutura moderna e funcional, com salas equipadas para a realização de atendimentos médicos e odontológicos, emissão de documentos, cursos profissionalizantes, assistência social, além de outros espaços como ginásio poliesportivo, piscina, quadra aberta, espaço multicultural, entre outros.

Benefícios para a população – Para os moradores de Benevides, a chegada da Usina da Paz representa um novo tempo, como afirma a moradora do distrito do Murinin, Ana Cláudia Silva.

“Há muito tempo ouvimos falar da Usina da Paz, então é muito importante ver que esse projeto chegou aqui no nosso município e vai beneficiar muitas pessoas, inclusive aquelas que precisam de serviços nas áreas da saúde, esporte também e, principalmente, educação. Eu estou muito grata pela chegada da Usina da Paz.

O técnico em educação e morador de Benevides, Álvaro Pereira reforçou a importância da nova Usina da Paz para os jovens do município.

“Esta nova Usina é muito importante para os nossos jovens, principalmente para resgatar aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade, com atividades de cultura, educação e esporte. Estamos muito felizes”, pontuou.

Já a moradora Manuela Silva frisou que “a Usina da Paz é muito importante para o nosso município. Antes nós não tínhamos um local como esse, com tantos serviços e o Governo nos presenteou com essa maravilhosa Usina. Nunca tivemos um acolhimento como este que estamos tendo agora”.

USINAS DA PAZ

As Usinas da Paz são complexos de cidadania implantados pelo Governo do Estado para promover inclusão social, reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida da população em áreas vulneráveis do Estado.

O projeto faz parte do programa Territórios Pela Paz (TerPaz). Desde 2021, com a entrega da primeira Usina da Paz, os complexos de cidadania já garantiram mais de 9,3 milhões de atendimentos.

Além da nova Usina da Paz de Benevides, outras 12 unidades já estão em pleno funcionamento, em Belém (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui e Cabanagem); nos municípios de Ananindeua, Marituba e Castanhal, na Região Metropolitana; Abaetetuba, no Baixo Tocantins, e Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

Somente em 2025, o Estado já realizou as entregas das Usinas da Paz de Benevides, Castanhal, Marabá e Abaetetuba, beneficiando diretamente mais de 684 mil pessoas nas quatro cidades.

MAIS USINAS

Outras 24 novas UsiPaz seguem em construção, nas cidades de Altamira, Bragança, Cametá, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel do Pará, Capanema, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas (segunda Usina), Óbidos, Salinópolis, Tomé-Açu, São Félix do Xingu e Belém, no distrito de Icoaraci.

Serviço

Na próxima segunda-feira, 19, a partir das 8h, o novo complexo de cidadania de Benevides estará de portas abertas para receber a comunidade e iniciar as inscrições nos cursos e atividades disponíveis. A Usina da Paz fica localizada na Avenida Martinho Monteiro, nº 767, no Paraíso do Murinim, Benevides.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias