Vídeo: Katy Perry e Justin Trudeau assumem romance de mãos dadas em Paris

A cantora e o ex-primeiro-ministro canadense foram fotografados juntos e de mãos dadas no último sábado (25).

A cantora Katy Perry, de 41 anos, e o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, de 53, fizeram sua primeira aparição pública como casal neste sábado (25), coincidindo com o aniversário da artista pop.

Os dois foram flagrados de mãos dadas ao saírem de um restaurante em Paris, confirmando os rumores que circulam desde o final do ano. A primeira vez que Katy e Trudeau foram avistados juntos foi entre o final de julho e o início de agosto, período em que a cantora estava em turnê pelo Canadá.

O novo relacionamento marca uma nova fase na vida amorosa de ambos. Katy Perry estava solteira desde o fim de seu longo relacionamento de quase 10 anos com o ator Orlando Bloom. Já Justin Trudeau se separou em 2023 de Sophie Grégoire, após 18 anos de casamento, com quem tem três filhos: Xavier, de 17 anos, Ella-Grace, de 16, e Hadrien, de 11.

A aparição oficial em Paris consolida o novo romance e adiciona um toque inesperado ao cenário político-celebridade internacional.

