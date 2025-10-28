terça-feira, outubro 28, 2025
Vini Jr. e Virginia Fonseca assumem namoro com pedido surpresa em Mônaco

O jogador Vinícius Júnior e a influenciadora Virginia Fonseca oficializaram seu relacionamento nesta terça-feira (28), com uma declaração pública nas redes sociais. A postagem conjunta mostra o casal em um quarto decorado com pétalas de rosas vermelhas, balões em formato de corações e ursinhos de pelúcia, acompanhados de joias de luxo. A legenda simples, “V❤️V”, acompanhada de um coração, selou o momento romântico.

A surpresa aconteceu durante uma viagem a Mônaco, onde o jogador preparou o ambiente especial para a influenciadora. Detalhes luxuosos, como um anel de grife e uma diária de R$ 100 mil, marcaram o pedido de namoro, que foi amplamente comentado nas redes sociais.

O relacionamento entre Vini Jr. e Virginia começou em setembro e passou por um breve término no início de outubro, após rumores de uma suposta infidelidade por parte do jogador. Ele se desculpou publicamente, reconhecendo seus erros e expressando o desejo de recomeçar com respeito e amor.

Agora, com o namoro oficializado, o casal compartilha momentos juntos nas redes sociais, recebendo apoio de amigos e seguidores. Neymar Jr., por exemplo, comentou na postagem: “Menino tá amando”.

A história de Vini Jr. e Virginia Fonseca é um exemplo de superação e recomeço, mostrando que, mesmo diante de desafios, é possível encontrar o amor e a felicidade.

Imagem: Reprodução Instagram

