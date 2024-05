Inaugurada a Nova Orla Fluvial de Tucuruí, no sudeste do Pará

O Governo do Pará entregou ontem, quinta-feira, 16, a Nova Orla do município de Tucuruí. A reconstrução melhorou o aspecto físico do espaço para atender as demandas da população local, além de tornar o lugar como um dos principais pontos destinados às atividades de turismo, lazer e cultura da região sudeste do Estado.

O governador Helder Barbalho, acompanhado da primeira-dama, Daniela Barbalho e de outras autoridades, caminharam e conheceram os espaços da nova orla.

“Hoje é um dia de entrega, de mais um compromisso que assumimos e estamos honrando. Tiramos do papel o sonho dessa comunidade, deixando Tucuruí mais bonita. Um novo espaço de encontro, de lazer e de fortalecimento do turismo para gerar emprego e renda, para que essa cidade possa crescer cada vez mais. Já entregamos a policlínica, estamos fazendo o mercado, a orla, hospital regional, pavimentação de ruas e pontes de concreto. Vamos continuar trabalhando na educação, avançando para que Tucuruí continue esse bom momento de parceria, de união, fazem o município crescer”, disse Helder Barbalho.

Com 1.356,91 metros quadrados, a obra recebeu os serviços de paisagismo, terraplenagem, drenagem, calçada, calçadão com acessibilidade, áreas de estacionamento, pavimentação e sinalização da Rua Getúlio Vargas.

Na Praça do Tucunaré, a população vai contar com restaurante, mirantes para contemplação, anfiteatro, playground para crianças, quiosques, banheiros, equipamentos urbanos, Monumento da Locomotiva – que remete à história do município -, e um lago com a construção de um peixe que dá nome ao espaço.

Quem tem uma relação muito próxima com o Monumento da Locomotiva é o morador Ronaldo Vasconcelos, vendedor de açaí. Ele contou a história da criação de Tucuruí e como sua família participou desse movimento. “Foi muito bom trazer a locomotiva para essa orla, um marco do início de Tucuruí, que era a estrada de ferro. Isso é muito importante, porque aqueles remanescentes já foram, mas é uma história que muitos viveram. A minha mãe trafegou nessa linha de trem, então, isso me traz uma coisa boa, a orla ficou”, lembrou.

EMPREGO

A orla contará com quiosques para venda de comidas típicas regionais e outros produtos. Além de se tornar um ponto turístico, o equipamento público vai gerar empregos, ajudando no crescimento e no fortalecimento da economia local.

Uma das beneficiadas com um novo quiosque para trabalhar na orla é Mariana Costa. Ela destacou o investimento na reurbanização para movimentar a renda dentro do município. “Antes era só um abandono, hoje a Orla de Tucuruí está a coisa mais linda. Vai trazer para o município mais emprego, renda e turistas, movimentar o mercado de trabalho. Essa obra vai servir de cartão postal da cidade, onde a gente pode vir e trazer a família”.

O novo espaço terá áreas de passeio com rampas de acesso e piso tátil que vão facilitar a acessibilidade dos frequentadores e de serviços. A orla possui bancos e lixeiras na área de convívio social.

Fazer um passeio em família é essencial para Joselma Lopes. Com a filha adolescente, a moradora pretende aproveitar o local. “É uma alegria imensa trazer a minha filha pra caminhar, pra apreciar essa imagem linda. É muita alegria ter mais lazer junto com ela. Muito obrigado, governador, por proporcionar esse espaço maravilhoso. Aqui vou ter momentos maravilhosos com minha família”, afirmou.

A orla é de extrema importância para uma cidade, pois representa uma área de lazer e convívio social, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. O estudante Kauan Sousa falou do impacto da orla na vida dos moradores de Tucuruí.

“É importante ter um ponto turístico, um momento de lazer para as crianças, para os idosos, um lugar com restaurante ao ar livre. É importante para o nosso município essa parceria que deu certo, entre o Estado e o município. Nós temos que agradecer ao governador por trazer esses benefícios para a nossa cidade”, pontuou.

QUALIDADE DE VIDA

A Nova Orla de Tucuruí reúne um espaço de recreação, esporte e entretenimento para os moradores e turistas, promovendo a qualidade de vida da comunidade. Praticante de esporte, Bárbara Araújo falou sobre o uso do novo equipamento público no dia a dia. Para ela, o ponto principal é o guarda corpo que foi instalado com a reconstrução.

“Agora tem vidro para proteger as crianças, tem o parquinho, está mais organizado. Antes era mal cuidado, bem precário e não tinha toda essa liberdade. Faço exercício físico aqui, venho pela manhã ou à noite, para aliviar o dia. Agora vai ser bom porque tem segurança”, disse a moradora.

Imagem: Roni Moreira / Agência Pará de Notícias