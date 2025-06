Zelador é executado a tiros dentro de cemitério em Altamira (PA)

Wesley Alves da Silva, de 30 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (26), enquanto trabalhava no Cemitério Central de Altamira, no sudoeste do Pará. Ele atuava como zelador do local há cerca de quatro meses.

Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta chegaram ao cemitério e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que foi atingida principalmente na cabeça. Ao menos oito tiros foram contabilizados. Wesley morreu ainda no local, e os suspeitos fugiram logo após o crime.

A Delegacia de Homicídios de Altamira instaurou um inquérito para investigar o caso. A motivação do assassinato ainda é desconhecida, e até o momento ninguém foi preso.

