Fazendeiro que fingiu affair com Joelma agradece sucesso repentino

Ewerton Martin, o fazendeiro que ganhou fama nas redes sociais após ser apontado como novo amor de Joelma, foi ao Instagram agradecer o reconhecimento do público pelo trabalho feito ao lado da cantora. “Baião e eu passando no seu feed para agradecer o carinho e o respeito de cada um de vocês! Obrigado por tanto!”, escreveu.

Os rumores de um possível romance entre a artista e ele viraram a vida do fazendeiro de pernas para o ar. O agricultor, que também é modelo, ganhou mais de 150 mil seguidores nas redes sociais depois de ser apontado como o novo namorado da cantora.

Entretanto, após semanas de especulações, a cantora negou o romance. De acordo com a artista, ele só teria feito uma participação especial no clipe da canção Sim. O novo trabalho foi lançado na semana passada e já soma quase 1 milhão de visualizações no YouTube.

No domingo (26), o fazendeiro se declarou ao verdadeiro amor. “Só para constar nos registros por aí que o meu amor é seu! #amormeu”, escreveu na legenda da imagem. No entanto, o perfil da moça é desconhecido, pois sua conta no Instagram é fechada e seguida por apenas alguns amigos.

Joelma e Ewerton começaram a fingir que estavam tendo um affair há alguns dias, quando a cantora compartilhou fotos que pareciam ser de casal ao lado do empresário. Alguns fãs chegaram a compará-lo com Ximbinha, ex-marido de Joelma, e falaram sobre “evolução”.

Fonte: R7/Foto: Reprodução/Instagram