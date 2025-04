AABB confirma programação festiva em homenagem ao “Dia do Trabalhador” na quinta, 1º

A Associação Atlética Banco do Brasil-AABB promove nessa quinta-feira, 1º, a programação festiva em homenagem ao “Dia do Trabalhador”. O evento começará a partir das 9 horas, sob o comando do DJ Roberto Eduardo. Com seu repertório musical, ele vai incrementar associados e convidados. Às 13 horas, será a vez da banda Ivanna/Kassio comandar no salão do “Restaurante Central” com o show musical que se estenderá até às 17 horas.

Todas diretrizes foram adotadas objetivando mais uma vez as atenções relacionadas às recepções para os associados que prestigiarão a programação.

DOMINGUEIRA.

No próximo domingo, 04, a presidente do clube, Tânia Barbosa, com apoio do vice-presidente, Arnaldo Lemos, confirmou a presença da banda musical “Arrocha Pará” para alegrar associados e convidados com repertórios diversos estilos. O show da banda “Arrocha Pará” começará a partir das 14 horas, encerrando a programação dos trabalhadores às 17 horas. Os condutores de veículos pagarão o estacionamento no valor de R$ 10,00 reais. Associados da AABB estarão isentos do pagamento.

Imagens: Nonato Batista/Divulgação