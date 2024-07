Ações educativas do Detran alertam sobre risco de acidentes em Mosqueiro e Santarém 

As férias escolares aumentam a quantidade de veículos trafegando nas estradas do Pará, e para prevenir o risco de sinistros no trânsito, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) reforçou as ações educativas nos destinos mais procurados pelos veranistas.

Na PA-391, via de acesso ao distrito de Mosqueiro, as orientações educativas ocorrem no posto de fiscalização do órgão. As equipes de educação abordam os condutores que passam em direção à ilha para alertar sobre os principais fatores de risco na rodovia.

Na primeira quinzena de julho mais de 3 mil pessoas já receberam as orientações dos servidores. “O que a gente observa na via é condutor transportando muitos objetos soltos, e crianças e animais de forma irregular, além de motociclistas sem capacete na ilha”, explica o agente de educação do Detran, Kleyson Ramos.

Segundo ele, no momento em que ocorre o flagrante as equipes orientam sobre os riscos e penalidades que o condutor pode sofrer. As ações também ocorrem na faixa de areia e nas vias do distrito para alertar os motoristas que vão retornar a Belém.

“Outras imprudências recorrentes no retorno e que mais causam acidentes na rodovia são a ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade e a mistura de álcool e direção. Então, a nossa orientação é para que o motorista dirija com tranquilidade e se beber passe a direção para outra pessoa”, detalha o agente de educação do Detran, Kleyson Ramos.

A empresária Mari Trindade saiu de Castanhal com a família para passear em Mosqueiro e após ouvir atentamente as orientações dos agentes de educação, elogiou o trabalhado preventivo realizado pelo Detran. “A gente foi surpreendida pela abordagem e avaliamos que ela foi super importante pela conscientização no trânsito de não ter ultrapassagem nem bebida até porque há tantos acidentes nas estradas por causa de imprudências que a gente deveria ter mais cuidado ao dirigir”, opinou.

As ações também ocorrem desde a semana passada em Oriximiná e Santarém, na região Oeste. As equipes de educação realizam orientações sobre as regras de trânsito em vias, escolas, empresas e para entidades de profissionais do trânsito. A cidade costuma receber uma grande quantidade de pessoas e veículos neste mês de julho devido às praias tradicionais da região, especialmente a de Alter do Chão.

Na Estrada do Saubal, ponto turístico de Santarém, 216 pessoas de 103 veículos foram esclarecidas sobre prevenção de acidentes. A Leucis Lauer usa a motocicleta como principal meio de transporte e, segundo ela, mesmo que os moradores conheçam as ruas da cidade é sempre recomendável estarem atentos para a segurança das vias. “Nunca é demais praticar a segurança defensiva para que todos possam circular em segurança e aproveitar as belezas da cidade”, comentou.

Durante a Operação Verão as equipes de educação para o trânsito também atuam em Salinópolis, na rodovia Alça Viária, nas cidades de Barcarena e Acará.

