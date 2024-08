Ana Patrícia e Duda conquistam o Ouro no vôlei de praia

Ana Patrícia e Duda conquistaram a medalha de ouro no vôlei de praia! Em partida difícil contra a dupla canadense formada por Brandie Wilkerson e Melissa Humana-Paredes.

No primeiro set, a dupla brasileira chegou a estar perdendo por 13 a 7, mas correu atrás do placar e conseguiu a virada no final, fechando em 26 a 24.

No segundo set, o equilibrio entre as equipes se mostrou logo no começo, porém, no meio do segundo set a dupla brasileira teve um apagão, e a dupla canadense abriu grande vantagem e o placar foi para 18 a 11, o placar final do set ficou em 21 a 12 para as canadenses.

No último e decisivo set, as Brasileiras começaram com a vantagem abrindo 5 a 2 contra as adversárias. Apesar dos esforços de Brandie Wilkerson, o Brasil administrou a vantagem e conquistou o ouro olímpico com 15 a 10. É o primeiro ouro olímpico do feminino na categoria em 28 anos

Fonte: Guarany Junior/Foto: Divulgação