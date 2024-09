Andressa Urach investe uma fortuna em novo procedimento estético; veja

Andressa Urach, conhecida por polêmicas e transformações extremas em seu corpo, anunciou recentemente ter optado por uma técnica inovadora de mega hair. Trata-se de uma técnica que mistura fios de cabelo natural com ouro 24 quilates, proporcionando um visual único e luxuoso. O procedimento, que custou cerca de R$ 100 mil, se destaca pela exclusividade e sofisticação.

O procedimento, chamado de Gold Hair, entrelaça delicados fios de ouro com o cabelo natural, oferecendo mais volume, comprimento e brilho. Em declaração, Andressa Urach revelou: “Quando ouvi sobre essa possibilidade, eu sabia que precisava experimentar. Sempre busquei o que há de mais exclusivo para a minha aparência, e essa técnica me conquistou completamente”.

O Que é o Gold Hair?

A técnica de Gold Hair utiliza fios de ouro 24 quilates entrelaçados com o cabelo natural. Este método promete não só um visual deslumbrante, mas também benefícios capilares. “Ter fios de ouro na cabeça é mais do que um luxo, é uma forma de me sentir ainda mais poderosa”, afirmou Urach. O ouro ajuda a fortalecer os fios, garantindo um cabelo mais saudável.

Por que Andressa Urach Optou pelo Gold Hair?

“Eu adoro inovar e sempre busco algo que me faça sentir única. Esse mega hair realmente superou minhas expectativas. Meu cabelo está mais saudável e com um brilho que não passa despercebido”, disparou a influenciadora, conhecida por fazer mudanças radicais em sua aparência. Para Urach, o Gold Hair representa uma nova fase em sua vida, marcada por autoconfiança e inovação.

Como Funciona a Técnica do Gold Hair?

O processo envolve a inserção de fios de ouro 24 quilates entre os fios naturais de cabelo. Aqui estão alguns passos desse procedimento exclusivo:

Avaliação Inicial: O profissional avalia a estrutura do cabelo natural e discute o resultado desejado com o cliente. Preparação dos Fios: Os fios de ouro são cuidadosamente preparados para entrelaçar com o cabelo natural. Aplicação: Utilizando técnicas específicas, os fios de ouro são entrelaçados com os cabelos naturais, garantindo um acabamento perfeito e natural. Finalização: Após a aplicação, o cabelo é estilizado de acordo com a preferência do cliente, destacando o brilho e o volume proporcionados pelo ouro.

Transformações estéticas muitas vezes estão ligadas a mudanças na autoestima e na percepção pessoal. No caso de Andressa Urach, a implantação do Gold Hair simboliza uma fase de renovação e empoderamento. “Essa mudança no meu visual reflete uma nova fase de minha vida”, declarou Urach. Além do puro luxo, o Gold Hair proporciona um senso de exclusividade e fortalecimento pessoal.

Vale lembrar que, recentemente, Urach realizou outras mudanças estéticas significativas, como a bifurcação da língua e a retirada de quatro costelas para afinar a cintura. Essas alterações contribuem para sua imagem pública de alguém que está constantemente buscando inovar e se destacar.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução / Instagram