Antecipação do 13º salário do INSS 2024: Calendário e tudo que você precisa saber

A tão esperada antecipação do 13º salário para pensionistas e aposentados do INSS em 2024 já começou. A primeira parcela do pagamento foi liberada hoje, dia 24 de abril, aos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1 que recebem até um salário mínimo. Esta medida, anunciada via Decreto Nº 11.947 de 13 de março de 2024, tem como objetivo primordial movimentar a economia brasileira neste período do ano.

Mais de 33,7 milhões de beneficiários serão favorecidos com esta antecipação. Se você deseja saber mais detalhes sobre a tabela de pagamento, os critérios de elegibilidade e outras informações essenciais, continue conosco neste artigo.

Como serão os pagamentos do 13º salário do INSS em 2024?

O processo de pagamento do 13º salário do INSS 2024 é dividido em duas parcelas. A primeira não possui descontos e equivale a 50% do valor total do benefício. O calendário para os recebedores de até um salário mínimo inicia-se em abril, enquanto que para aqueles que recebem acima do mínimo, os pagamentos começarão no dia 2 de maio.

A distribuição das datas de pagamento segue a ordem do último dígito do NIS, proporcionando assim uma organização que evita filas e transtornos nos pontos de pagamento.

Quando os será o pagamento da segunda parcela 13º salário do INSS?

A segunda parcela do 13º está prevista para ser paga entre o final de maio e o início de junho. Importante salientar que o valor desta parcela pode ser menor para alguns beneficiários, considerando as deduções relativas à contribuição para o INSS e ao Imposto de Renda, para aqueles que se enquadram na obrigatoriedade de pagamento.

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

Auxílio por incapacidade temporária.

Auxílio-acidente.

Aposentadoria.

Pensão por morte.

Auxílio-reclusão.

Salário-maternidade (em caso de estar em gozo do benefício).

Antecipar o 13º salário do INSS ajuda a economia?

Segundo especialistas da área econômica, a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas pode contribuir significativamente para a movimentação da economia brasileira. Com mais dinheiro em circulação, espera-se uma melhora no consumo, ajudando a aquecer vários setores e possivelmente até amainando os efeitos de instabilidades econômicas do período.

Quais são as datas de pagamento do 13º salário do INSS?

Para conferir as datas específicas de pagamento e outros detalhes relacionados ao seu 13º salário, os beneficiários podem acessar o site ou o aplicativo Meu INSS, ou ligar para o número 135. Esses canais oferecem todas as informações necessárias para que você não perca nenhum detalhe sobre a liberação do seu benefício.

Lembre-se: É essencial manter seus dados cadastrais atualizados no sistema para evitar contratempos na hora de receber seu pagamento.

Primeira parcela para beneficiários com até um salário mínimo:

Final NIS 1: 24 de abril

Final NIS 2: 25 de abril

Final NIS 3: 26 de abril

Final NIS 4: 29 de abril

Final NIS 5: 30 de abril

Final NIS 6: 2 de maio

Final NIS 7: 3 de maio

Final NIS 8: 6 de maio

Final NIS 9: 7 de maio

Final NIS 0: 8 de maio

Primeira parcela para beneficiários com mais de um salário mínimo:

Final NIS 1 e 6: 2 de maio

Final NIS 2 e 7: 3 de maio

Final NIS 3 e 8: 6 de maio

Final NIS 4 e 9: 7 de maio

Final NIS 5 e 0: 8 de maio

Este calendário organizado ajuda a garantir que todos os beneficiários recebam seu pagamento de forma eficiente e segura, contribuindo para a sua segurança financeira durante estes tempos desafiadores.

Fonte: IG/Foto: Reprodução