Ao Vivo | CSA X Tuna Luso | Copa do Brasil l 13.03.25

Nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), CSA e Tuna Luso se enfrentarão no Estádio Rei Pelé, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. O vencedor do confronto garantirá uma premiação de R$ 2,3 milhões. Acompanhe ao vivo no Grupo Marajoara e no portal de A Província do Pará.

Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida em disputa de pênaltis, conforme previsto no regulamento da competição.

Na primeira fase da Copa do Brasil, o CSA venceu o Boavista por 2 a 0, em Bacaxá-RJ, com gols de Igor Bahia e Betão no primeiro tempo. O resultado garantiu ao clube uma premiação de R$ 1 milhão, que, somada à cota de participação, totaliza R$ 1,8 milhão.

