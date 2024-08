Ao vivo | Paysandu x Mirassol | Campeonato Brasileiro Série B | 26.08.24

Na noite desta segunda-feira (26), Paysandu e Mirassol se enfrentam, às 18h30, no Estádio Banpará Curuzu, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe ao vivo na rádio e Tv Marajoara e portal A Província do Pará.

A seca de vitórias do Paysandu chegou a seis jogos, e o fantasma do rebaixamento assombra a equipe paraense. A distância para o Ituano, 17º colocado, é mínima, e uma vitória é fundamental para se afastar da zona de perigo. A fragilidade defensiva, com 11 gols sofridos nas últimas seis partidas, é a principal dor de cabeça do técnico Hélio.

O Mirassol sofreu uma virada do Botafogo-SP e perdeu a invencibilidade em casa na Série B. Com o resultado, o Leão deixou a liderança e estacionou nos 38 pontos. Apesar da derrota, o time segue no G-4 e não corre risco de sair da zona de classificação nesta rodada.

Se inscreva no canal: