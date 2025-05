Ao vivo | Remo x Paysandu | Final Parazão | 11.05.25

O Estádio Mangueirão, em Belém, será palco neste domingo, dia 11, às 17h, do aguardado Re-Pa #778. O clássico entre Remo e Paysandu é válido pela partida de volta da final do Campeonato Paraense 2025. Acompanhe ao vivo pelo Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

Com a vantagem de 3 a 2 conquistada no jogo de ida, o Remo tem a possibilidade de garantir seu 48º título paraense com um simples empate. Uma nova vitória também asseguraria a taça ao Leão. Para o Paysandu, a missão é vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois ou mais gols daria o 51º troféu estadual ao Papão.

O Clube do Remo chega à finalíssima do Parazão embalado por sua excelente fase na temporada, figurando entre os primeiros colocados da Série B e ostentando uma invencibilidade de nove partidas. Além disso, o Leão superou um tabu histórico ao vencer o maior rival recentemente. Confirmando a vantagem construída no primeiro jogo da final, o time azulino encerrará um jejum de três anos sem conquistar o Campeonato Paraense.

Em contraste, o Paysandu atravessa um período delicado, somando dez jogos sem vitória, o que representa uma das piores sequências de resultados do clube neste século. No entanto, o Papão deposita suas esperanças em mudanças significativas para buscar o bicampeonato estadual, abrangendo desde a estratégia tática em campo até reestruturações internas, como a recente chegada do executivo de futebol Carlos Frontini.

