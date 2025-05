Marrone Cai de Palco Durante Show e Bate a Cabeça; Bruno Atualiza Estado de Saúde

O show foi interrompido imediatamente, e o cantor recebeu atendimento médico.

O cantor Marrone, da renomada dupla Bruno & Marrone, sofreu uma queda do palco durante a apresentação da dupla na noite deste sábado (10) em Goiânia, Goiás. O incidente, que ocorreu em meio ao show, resultou em um ferimento na cabeça do artista, demandando atendimento médico imediato e a interrupção abrupta da performance. A equipe prontamente se mobilizou para prestar os primeiros socorros ao cantor.

Visivelmente apreensivo, Bruno, a primeira voz da dupla, expressou sua preocupação do palco, questionando sobre o estado de saúde do parceiro. Após um período de tensão, Bruno tranquilizou o público, informando que Marrone estava bem, embora consciente do ocorrido. Contudo, o show foi encerrado de forma inesperada: “Ele bateu a cabeça, mas ele está bem. Está consciente, não está mal. Gente, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Que Deus abençoe todos nós. O Marrone vai ficar bem”.

A preocupação dos fãs com o estado de saúde de Marrone ecoou nas redes sociais, o que levou Bruno a utilizar suas plataformas digitais para fornecer atualizações. Em sua mensagem, Bruno expressou seu alívio: “Está tudo certo com o Marrone, graças a Deus. O Marrone caiu do palco e quase me matou do coração. Mas não aconteceu nada com ele, só deu uns pontinhos na testa. Conversou comigo já, está tudo bem. Mas meu Deus, assustei muito”.

A notícia tranquilizadora gerou uma onda de mensagens de alívio e votos de recuperação nos comentários da publicação de Bruno. Artistas como Roberta Miranda (“Ah!!! Melhoras para o nosso querido, que Deus o abençoe”), Alexandre Pires (“Amém!! Melhoras para o nosso irmão!”), Paula Mattos (“Graças a Deus”), Thaeme, Poliana Rocha e Sorocaba também se manifestaram, desejando uma pronta melhora para Marrone.