Após ataque do Irã a Israel, ONU fará reunião neste domingo

O Conselho de Segurança da ONU vai realizar uma sessão de emergência neste domingo (14) a pedido de Israel, para discutir os ataques que o Irã lançou no dia anterior contra o país e alguns de seus territórios ocupados.

A reunião foi solicitada pelo embaixador israelense nas Nações Unidas, Gilad Erdan, e logo depois aceita pela presidência rotativa do Conselho, ocupada por Malta neste mês. O encontro ocorrerá às 16h (horário local; 17h de Brasília).

Israel havia solicitado que a reunião “condenasse inequivocamente o Irã” por suas “graves violações” e designasse a Guarda Revolucionária Iraniana como uma “organização terrorista”.

Em um comunicado no qual explicou sua solicitação para convocar o Conselho, Erdan lembrou que “a gravidade e o volume desses ataques não têm precedentes” e alegou que “o Irã representa uma ameaça direta à paz internacional, violando abertamente a Carta da ONU e as resoluções do Conselho de Segurança”.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/Justin Lane