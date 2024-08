Arte em Cores seleciona artistas do Pará e do Maranhão para a 5ª edição do projetoselecionaArte em Cores seleciona artistas do Pará e do Maranhão para a 5ª edição do projeto

O projeto Arte em Cores chega à 5ª edição, reafirmando seu compromisso de estimular a cultura e a economia criativa do Pará e do Maranhão, por meio de ações de valorização da arte urbana no interior dos dois estados. A iniciativa tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apoio do Centro Cultural Tatajuba e realização Vivas Cultura e Esporte, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serão selecionados 50 artistas visuais, com idade mínima de 16 anos, para a produção de painéis artísticos em espaços públicos de 19 cidades. As inscrições poderão ser feitas em formulário simples e objetivo, disponível no link linktr.ee/arteemcoresmove e na bio do perfil instagram.com/arteemcoresmove, até às 18 horas do dia 1º de setembro de 2024. Nestes endereços também estará disponível o edital com todas as informações.

Desde 2020, o Arte em Cores colore e transforma o espaço urbano do Pará e do Maranhão, ao mesmo tempo em que oferece oportunidades de aperfeiçoamento artístico a diversos realizadores, promove maior visibilidade, troca de experiências e continuidade para suas carreiras, além de estimular a geração de trabalho e renda.

Os inscritos devem ser moradores das cidades contempladas e apresentar propostas artísticas inéditas. Do Pará, poderão participar residentes nos seguintes municípios: Água Azul do Norte, Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Ourilândia do Norte, Parauapebas e Tucumã.

No Maranhão, os artistas deverão ser residentes nos seguintes municípios: Açailândia, Alto Alegre do Pindaré, Arari, Bom Jesus das Selvas, Bacabeira, Buriticupu, Igarapé do Meio, Pindaré-Mirim, Santa Inês e São Pedro da Água Branca

“Nossa expectativa para esta 5ª edição é muito grande, pois a cada ano os artistas aprimoram suas técnicas e demonstram muita evolução em seus trabalhos. Temos certeza disso pela reação positiva das comunidades que recebem as obras”, afirma Gilberto Scarpa, coordenador geral do projeto.

PRODUÇÃO DE PAINÉIS

Nesta 5ª edição do projeto, serão produzidos, ao longo de dois meses, 50 painéis individuais e 2 painéis coletivos, totalizando 52 novos murais de arte urbana. Os murais coletivos serão realizados em Ourilândia do Norte, no Pará, e São Pedro da Água Branca, no Maranhão, onde serão reunidos os artistas que mais se destacarem com seus trabalhos individuais.

Em São Pedro da Água Branca, o artista plástico maranhense Edermais, que participou da primeira edição do Arte em Cores, será homenageado pelo conjunto da sua obra e por incentivar jovens de sua cidade a trilhar um caminho na arte.

Todos os artistas selecionados para o Arte em Cores terão acesso a um conjunto de videoaulas sobre técnicas e linguagens de arte urbana, além de contarem com o acompanhamento de dois consultores artísticos – Fhero e Davi DMS – grandes referências na área, com destaque na cena nacional e internacional da arte de rua.

Os selecionados também receberão certificados, premiações em dinheiro por participação no projeto e fornecimento do material necessário para a produção de seus painéis. Além dos murais realizados em espaços públicos, as obras serão expostas na Galeria Virtual do Arte em Cores (arteemcores.art.br), possibilitando que os trabalhos e suas autoras e autores sejam conhecidos por um público ainda mais amplo, superando as barreiras geográficas.

“Além de garantir mais visibilidade para artistas emergentes e artistas experientes, o projeto traz impactos duradouros para a comunidade. Quando o artista tem a oportunidade de desenvolver seu trabalho autoral, ter reconhecimento e acreditar que é possível viver economicamente de sua própria arte, isso me emociona, pois nós, artistas, sabemos o quanto essa trajetória pode ser difícil”, declara Davi DMS, consultor artístico do Arte em Cores.

COLORINDO TERRITÓRIOS

O projeto chega à 5ª edição, acumulando resultados de sucesso desde o seu lançamento, em 2020. Ao todo, já foram 254 painéis produzidos por 155 diferentes artistas. As obras foram realizadas em diversas cidades do interior do Pará, do Maranhão e em Belém. Os painéis coletivos de grandes dimensões foram produzidos em Açailândia (MA), Alto Alegre do Pindaré (MA), Buriticupu (MA), Belém (PA), Parauapebas (PA) e por duas vezes em Marabá (PA). Em 2024, durante a 4ª edição do projeto, mais dois trabalhos coletivos se somaram nessa trajetória: um em Bacabeira (MA) e outro em Canaã dos Carajás (PA).

Na 4ª edição, foram 132 inscritos e 50 artistas selecionados. A participação feminina foi o grande destaque, pois entre os artistas selecionados, 63,5% eram mulheres. Destaque também para as pessoas autodeclaradas pretas e pardas, representando 74% do total de participantes.

A Galeria Virtual do Arte em Cores, no site arteemcores.art.br, exibe todas as obras concluídas em uma exposição online de acesso público. A navegação conta com recursos de acessibilidade, garantindo uma experiência inclusiva. O conteúdo evidencia a diversidade de artistas, estilos, inspirações e abordagens, refletindo a riqueza cultural do Norte e Nordeste do Brasil.

O Arte em Cores é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, apoio do Centro Cultural Tatajuba, realização da Vivas Cultura e Esporte, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, União e Reconstrução.

Imagens: Divulgação