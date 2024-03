Associação acusa novela da Globo de fazer apologia ao incesto

A associação civil Vozes de Anjos apresentou uma interpelação judicial contra a TV Globo por causa do romance entre os personagens José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca), na novela Renascer. A entidade alegou apologia ao incesto. As informações são do Correio Braziliense.

O advogado da Vozes de Anjos, Carlos Nicodemos, falou que a ação na Justiça tem o objetivo de evitar possíveis danos que a trama possa causar. O processo corre na 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital (Rio de Janeiro).

A Vozes de Anjos quer que a Globo redirecione o enredo. A associação atua na “defesa dos interesses de mães, crianças e adolescentes”.

Na novela, José Inocêncio é bem mais velho que Mariana. A personagem chegou a chamá-lo de pai mesmo após ter se casado com ele.

– Está em exibição agora em veículo audiovisual em modo novela, além de naturalizar uma relação amorosa entre a representação de pai e filha. A violação pelo incesto mostrado repetidamente em ritmo de novela. Essa naturalização continuada, mesmo que romanceada, está veiculando um crime contra crianças e adolescentes – disse a presidente da Vozes de Anjos, Ana Iancarelli.

Fonte: Pleno news/ Foto: Reprodução/TV Globo