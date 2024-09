Augusto Melo não perdoa: “CBF está manchando o futebol brasileiro”

Em uma entrevista recente para a TV Bandeirantes, Augusto Melo, presidente do Corinthians, expressou fortemente sua insatisfação com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) após a derrota por 3 a 1 para o São Paulo em Brasília. Melo levantou questões sobre a arbitragem e sobre a alteração das datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, mostrando um descontentamento que refletiu a frustração do clube e da torcida.

O que disse Augusto Melo sobre a arbitragem?

O dirigente alvinegro foi bastante crítico ao analisar a atuação do árbitro Rafael Rodrigo Klein no Majestoso. Segundo Augusto, o juiz não teve critério ao longo do jogo e prejudicou o Corinthians. Dois jogadores corinthianos, Fagner e André Ramalho, foram expulsos, o que deixou o time com nove em campo em boa parte do segundo tempo.

Quais foram as palavras do presidente sobre o árbitro?

Em suas próprias palavras, Augusto afirmou: “Faz parte. Os jogadores estão chateados, mas quero parabenizá-los pela partida, pela vontade que tiveram em campo. Infelizmente, às vezes a parte emocional atrapalha um pouco. A arbitragem vem prejudicando a gente há seis, sete jogos, hoje não foi diferente.

Como a CBF está manchando os campeonatos brasileiros?

Augusto Melo destacou que a CBF está manchando tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro. Ele mencionou incidentes recorrentes onde decisões de arbitragem influenciaram negativamente o desempenho do Corinthians. Para Melo, se uma falta não fosse cometida em Yuri, por exemplo, a jogada que resultou na expulsão de André Ramalho poderia ter sido evitada. “Eu fui pessoalmente para a CBF para questionar o que vem acontecendo, falaram que melhorariam, e seguimos sendo prejudicados. Não dá mais para admitir, a coisa está muito vergonhosa”, complementou o presidente.

Como foi a reação de Melo à alteração de datas dos jogos?

Sobre a troca das datas dos jogos da semifinal da Copa do Brasil, Augusto relatou que ligou para a CBF na sexta-feira e não recebeu retorno. Segundo ele, o clube não foi consultado sobre a mudança, o que trouxe prejuízos à logística e ao planejamento do time. “Foi a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, eles estão rasgando o regulamento deles. Eu fui até a reunião da CBF, e foi definido mando de campo e datas, nós nos programamos dentro disso”, disse Augusto.

Haverá alguma ação por parte do Corinthians?

Augusto menciona que está marcada uma conversa com Julio Avellar, diretor de competições da CBF. Ele não descarta a possibilidade do clube não entrar em campo caso a situação não seja resolvida. “O presidente disse que o diretor de competições está em Recife, e que amanhã ele vai nos ligar. Estamos esperando uma ligação deles. Vamos aguardar essa conversa, dependemos dele. Mas o Corinthians não vai ficar, não vai admitir o que está acontecendo”, comentou.

O próximo desafio do Corinthians será na quarta-feira, contra o Flamengo, pela ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã.

Próximos jogos do Corinthians:

Flamengo (F) – 02/10, 21h45 (de Brasília) – Copa do Brasil

– 02/10, 21h45 (de Brasília) – Copa do Brasil Internacional (C) – 05/10, 19h (de Brasília) – Brasileirão

– 05/10, 19h (de Brasília) – Brasileirão Athletico-PR (C) – 17/10, às 20h (de Brasília) – Brasileirão

