A reação inusitada de Andressa Suita após indiciamento de Gusttavo Lima

Na noite desse domingo (29), Andressa Suita, esposa do famoso cantor Gusttavo Lima, teve uma reação inusitada após a notícia de que seu marido foi indiciado por crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Andressa, que está atualmente nos Estados Unidos, compartilhou uma imagem nos stories onde aparecia com uma taça de vinho assistindo a uma apresentação de Gusttavo na televisão.

A Polícia Civil de Pernambuco indiciou Gusttavo Lima em 15 de setembro e teve a prisão preventiva expedida no dia 23. No entanto, a decisão foi revogada pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Agora, o Ministério Público decidirá se denuncia ou não o cantor à Justiça.

O que leva à investigação contra Gusttavo Lima?

Gusttavo Lima é investigado na mesma operação que prendeu Deolane, famosa ex-participante de reality show, no dia 4 de setembro. Deolane e sua mãe, Solange, foram soltas no dia 24 após determinação do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ambas são investigadas por crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

Como a defesa de Gusttavo Lima se posiciona?

A defesa de Gusttavo Lima afirma categoricamente que ele é inocente. Segundo a nota divulgada pela equipe de advogados do cantor, sua relação com as empresas investigadas era estritamente profissional, envolvendo apenas o uso de sua imagem e a venda de uma aeronave. Eles ressaltam que todas as transações foram feitas de forma legal, com registros em órgãos competentes e declarações devidas.

Qual o impacto na carreira do cantor?

A situação legal de Gusttavo Lima levantou questionamentos sobre o futuro da sua carreira. Em um show recente, o cantor se pronunciou pela primeira vez desde que teve a prisão revogada. Sua declaração foi seguida de grande expectativa por parte dos fãs, e ele reafirmou a sua inocência, pedindo apoio e compreensão durante o processo legal.

Andressa Suita, além de demonstrar apoiou durante o período turbulento, mostra-se confiável de que tudo será esclarecido. Sua postagem nas redes sociais, tomando vinho e assistindo uma apresentação de Gusttavo, sugere uma atitude positiva e de confiança no marido.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Gusttavo Lima e Andressa Suita – Reprodução/Instagram