Autor de novelas revela tráfico de drogas por atores da Globo

O escritor de novelas Aguinaldo Silva fez uma série de revelações em seu livro Meu Passado me Perdoa: Memórias de uma Vida Novelesca. Em um trecho, ele detalha suas experiências como autor na TV Globo, e revela que alguns artistas da emissora, além de atuarem, vendiam drogas nos bastidores.

Aguinaldo Silva relatou um episódio que ocorreu durante as gravações da minissérie Bandidos de Falange (1983), que retrata a formação e os desdobramentos de uma facção criminosa. Betty Faria interpretou Marluce, uma mulher que recebia diamantes roubados de seu amante e que passava a ser perseguida. A atriz, que já tinha uma longa carreira na televisão, procurou o autor para evitar gravar uma cena com um desses “traficantes”.

– É um fato notório –e acho que já ultrapassado– que naquela época havia um consumo de drogas, digamos assim, exagerado em boa parte do meio artístico. E Betty vivenciara experiências marcantes nesse terreno. Então, havia figuras que, embora oficialmente fossem atores, também se poderia chamar de traficantes, as quais eram agregadas ao elenco das produções para prover os demais do que fosse necessário nesse terreno – revelou o autor.

Na minissérie, o ator em questão deveria interpretar uma entidade que aparecia para Marluce no cemitério, durante a noite, enquanto ela visitava o túmulo de seu amante falecido. Aguinaldo Silva não estava ciente de que esse artista havia sido convidado para participar da produção. Betty Faria foi quem expressou seu descontentamento com a escalação.

– Encarar o fulano de frente, de madrugada, em pleno cemitério, com direito a neblina e tudo, e ainda mais com ele a bancar uma entidade maligna? Pelo amor de Deus, Aguinaldo, é barra-pesada demais pra mim. Eu não vou conseguir fazer isso! – teria dito a atriz.

O autor então contatou o diretor da minissérie e solicitou a substituição do ator.

– Ele, talvez sabendo mais do que eu do que se tratava, nem discutiu comigo e fez o que eu pedia – afirmou Silva. A cena no cemitério foi, então, gravada com outro ator.

