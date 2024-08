Avistão completa 53 anos de história e comemora mais uma data com colaboradores e clientes

Na manhã de hoje (13) a tradicional loja Avistão celebrou 53 anos de atividades, mantendo seu compromisso com os melhores preços, produtos de qualidade e bom atendimento. O empresário Carlos Santos e sua esposa Aline Santos, em demonstração de gratidão, ofereceram um café da manhã aos colaboradores e clientes que frequentavam o local durante a manhã desta terça-feira.

Carlos Santos acompanhado de sua esposa Aline Santos e artista da Anime Fest Futuristic

Em suas palavras, o Sr. Carlos Santos, com a emoção de celebrar os 53 anos do Avistão, expressou sua profunda gratidão a todos aqueles que contribuem para o sucesso da empresa. ”Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, por todas as bênçãos. Agradeço também aos nossos colaboradores, que dedicam diariamente seu tempo e talento para atender nossos clientes. Agradeço aos nossos clientes, que são a razão de nossa existência. E, por fim, mas não menos importante, agradeço aos nossos fornecedores, que são parceiros fundamentais nessa jornada. A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, têm colaborado com o Avistão, ao povo de modo geral, a minha mais sincera gratidão”, afirmou o empresário.”

Vendedor há 12 anos, Carlos Alberto.

Com 12 anos de casa, Carlos Alberto, um dos vendedores mais experientes do Avistão, sabe a importância de um bom atendimento. “Sempre quis fazer parte da equipe Avistão. Gosto muito de trabalhar aqui e me dedico a cada dia me aperfeiçoar. Acredito que tratar o cliente com atenção e respeito é fundamental para realizar uma venda de sucesso”, afirma Carlos, demonstrando seu compromisso com a empresa e com os clientes.

Ordalina Dominguez, cliente há mais de 30 anos do Avistão

Dona Ordalina Dominguez, cliente fiel do Avistão há mais de 30 anos, aproveitou um dia de folga para renovar sua casa. ‘Os produtos do Avistão são de ótima qualidade e com preços que cabem no bolso. Aproveitei para comprar dois guarda-roupas e dois armários de cozinha’, contou a cliente satisfeita.”

O Avistão fica localizado na Tv. Padre Eutíquio, 385 – Campina, Belém – PA, e funciona de segunda a sexta das 9h às 17h e aos sábados de 9h até Às 15h.