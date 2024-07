Bairro do Tapanã, em Belém, recebe mutirão de segurança com foco na energia elétrica

Ação da Equatorial Pará busca conscientizar a população para que acidentes sejam evitados.

A Equatorial Pará realiza, na quinta-feira, 25, o mutirão E+ Segurança na Comunidade. A ação visa a conscientização da população sobre os riscos e perigos que envolvem a energia elétrica. A iniciativa vai ocorrer na capela de Santa Luzia, na rua John Engelhard, no bairro do Tapanã, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Os técnicos da distribuidora de energia também vão percorrer as ruas do bairro e visitar pontos estratégicos, como lojas de materiais de construção, por exemplo, para conversarem sobre os perigos de obras perto da rede elétrica.

De acordo com Jorivaldo Taveira, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, esse trabalho é importante para que ainda mais pessoas sejam orientadas sobre os riscos e perigos que envolvem a energia. Segundo ele, diversos assunto serão abordados a partir desse tema.

“A palavra desse mutirão é conscientização. Vamos trabalhar para levar informação da criança ao idoso, afinal, de alguma forma, todos têm contato com energia no dia a dia. Vamos abordar os riscos de empinar pipas perto da rede, de fazer ligações clandestinas e muito mais”, afirma Taveira.

Além do trabalho de segurança, a distribuidora também vai disponibilizar uma série de serviços. Os clientes vão poder trocar lâmpadas convencionais pelas de led, negociar débitos e realizar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica que concede até 65% de desconto na fatura. Haverá, também, o trabalho de manutenção preventiva na rede em que as equipes técnicas farão uma vistoria no circuito para identificar possíveis pontos de melhoria e, consequentemente, resolver as situações.

Serviço:

Mutirão E+ Segurança na Comunidade

Onde: Capela de Santa Luzia (rua John Engelhard, alameda 01, número 05, bairro do Tapanã)

Quando: quinta-feira, 25 de julho

Hora: das 9h às 12h e das 14h às 17h