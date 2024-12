Belém ganha novo complexo automotivo com pista de kart e diversas atrações

A inauguração do Veloway e sua inclusão no Circuito Nacional de Arrancadas representam um marco para o desenvolvimento da Ilha de Outeiro. A nova pista, além de atrair eventos esportivos de grande porte, estimulará a geração de empregos e o desenvolvimento do turismo na região.

Com a inauguração da ‘Veloway’ neste sábado (14), no distrito de Outeiro, os paraenses apaixonados por velocidade conquistaram seu primeiro autódromo para disputas de arrancada.

A exposição de veículos de alta performance, cuidadosamente selecionados pelos organizadores, proporcionou aos visitantes um verdadeiro show de máquinas, abrilhantando ainda mais a inauguração da pista.

Além da pista de arrancada, o complexo oferece uma infraestrutura completa para os amantes do automobilismo, incluindo circuito de kart, arquibancadas, amplo estacionamento e espaço gastronômico, consolidando-se como um ponto de encontro para entusiastas do esporte.

Os amantes da velocidade terão um fim de semana repleto de adrenalina, com as primeiras competições de arrancada na nova pista. O evento, que continua neste domingo (15), contará com a participação de montadoras, oficinas e pilotos de renome, promete atrair um grande público e marcar o início de uma nova era para o esporte a motor na região.

Confira o segundo dia de atração

SEGUNDO DIA – 15/12

8h-12h: Arrancadas

13h-18h: Mata-mata

18h30: Premiações de pilotos

19h: Show – Banda Virtudão

Fotos: Reprodução Rede social