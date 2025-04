Bosque Rodrigues Alves encanta visitantes com novas araras e celebra a biodiversidade amazônica

O Bosque Rodrigues Alves Jardim Botânico da Amazônia ofereceu uma programação especial neste sábado (26), em homenagem às principais datas ambientais do mês de abril, como o Dia da Conservação do Solo, o Dia Nacional da Botânica, o Dia dos Povos Indígenas e o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. A ação foi promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), e reuniu visitantes de todas as idades em momentos de aprendizado e celebração à natureza.

Um dos pontos altos do evento foi a apresentação de duas novas moradoras do Bosque: uma arara-canindé (Ara ararauna) e uma arara-macau (Ara macao). As aves, apreendidas em Terra Alta, foram cuidadas durante um processo de reabilitação e agora integram a fauna do Jardim Botânico, para alegria dos visitantes. “Uma delas chegou com as penas cortadas, mas ambas foram carinhosamente tratadas e agora terão vida livre dentro do Bosque”, explicou Ellen Eguchi, diretora do Departamento de Gestão de Áreas Especiais.

Durante o evento, o público pôde participar de atividades educativas como a exposição de animais vivos – incluindo cobras e aranhas da região – e a mostra de animais taxidermizados, que permitiu uma observação detalhada da fauna amazônica. Ednilza Alves Freitas, que visitou o Bosque com seu sobrinho, destacou: “É uma coisa diferente, mais natureza, que nos permite tirar as crianças da frente da TV e do celular. Está muito bom”.

A programação também incluiu o “Exposolo”, exposição que abordou diferentes tipos de solo e suas funções ambientais, além de oficinas de compostagem e de plantio de mudas. “Essa é uma forma de repassar conhecimentos que muitos de nós tivemos na infância, e também de incentivar as crianças a cuidarem do meio ambiente”, afirmou Carlos Martins, que levou seu filho, Mateus, para participar da atividade.

Luiz Guilherme da Silva, diretor geral da Semma, ressaltou a importância do espaço: “Esta programação especial reforça o papel do Bosque Rodrigues Alves como centro de educação ambiental e conscientização sobre a riqueza e a fragilidade do ecossistema amazônico”.

As atividades continuaram no domingo (27), com exposição de animais, jogos educativos, oficinas de arte, doação de mudas, manifestações culturais indígenas e plantio simbólico. O Bosque Rodrigues Alves permanece aberto à visitação até as 16h.

Imagens: Leandro Neves