Campanha Abraço Feliz, realizada pelo Instituto Aço Cearense, da SINOBRAS, vai presentear mais 371 crianças

Sorrisos, nervosismo, expectativa de ganhar presente, lágrimas de alegria e os abraços, ah, os abraços… essas são algumas das emoções que envolvem quem participa da campanha Abraço Feliz, realizada pelo Instituto Aço Cearense, braço social da SINOBRAS. A campanha é realizada nos estados do Pará, Ceará e Tocantins, onde existem empresas do Grupo Aço Cearense, fundador da instituição e do qual a siderúrgica faz parte.

Até hoje, o Abraço Feliz já beneficiou 3.600 crianças, com a finalidade de incentivar nos colaboradores do Grupo Aço Cearense, o sentimento de solidariedade e, ao mesmo tempo, levar um pouco de amor e alegria às crianças em situação de vulnerabilidade social.

“Desde o dia 14 de novembro a 14 de dezembro estamos realizando eventos para a entrega de presentes a 700 crianças, que possuem de 5 a 12 anos de idade, pertencentes a 12 instituições atendidas pelo Instituto. Com essas entregas, a campanha Abraço Feliz vai contabilizar no total 4.300 doações no total. Nossa campanha iniciou no Ceará e este ano completa 10 anos de atuação. Quando vimos que a ação estava dando certo, replicamos a iniciativa nos demais estados onde o Instituto atua e é um verdadeiro sucesso!”, destaca Luciana Rabelo, coordenadora do Instituto Aço Cearense.

LOGÍSTICA DO BEM

Todos os anos, as crianças escrevem cartinhas com seus pedidos natalinos que são adotadas pelos colaboradores das empresas do Grupo Aço Cearense: SINOBRAS (PA), SINOBRAS Florestal (TO), Aço Cearense Comercial (CE), Aço Cearense Industrial (CE) e Aço Cearense Logística (CE). Rosemeire Matos, presidente do Instituto Aço Cearense, destaca a importância da campanha: “Em 2024 completamos uma década de abraços, de presentes e de momentos mais felizes para essas crianças. Mas além disso, proporcionamos também a prática da solidariedade, de olhar para o outro, de fazer o outro feliz. E esse é o verdadeiro espírito do Natal, fazer o bem e se sentir bem com isso. São 10 anos de um trabalho árduo para fazer tudo dar certo e por isso quero agradecer imensamente aos colaboradores que participam da nossa campanha anualmente e dizer que vocês são os responsáveis pelos sorrisos dessas crianças”, destaca.

Confira os locais, por estado, onde serão realizados os eventos de entrega dos presentes:

São Bento/ Tocantins:

– Quando: 12/12

– Local: Ginásio no Povoado P.A

– Horário: 9h às 11h

Marabá/ Pará:

– Quando: 14/12

– Local: Associação Educadora São Francisco de Assis.

– Endereço: Av. Minas Gerais, ao lado do posto São padre Pio. Bairro Belo Horizonte

– Horário: 9h às 11h

INSTITUTO AÇO CEARENSE

Uma das vocações do Grupo Aço Cearense está na transformação de um Brasil mais forte, justo e com oportunidades. Por isso, pensar além do negócio é essencial para continuar construindo o país que deseja ser. Como forma de retribuir à sociedade, honrar os valores e as origens, o Grupo fundou o Instituto Aço Cearense, que é responsável por colocar em prática atividades que proporcionam transformação e inclusão social com base na educação, saúde, cultura, esporte e empreendedorismo.

O trabalho realizado vai além do aporte financeiro para entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. O Instituto apoia os colaboradores do Grupo Aço Cearense que se destacam no esporte, realiza campanhas nas empresas com ações de saúde e solidariedade como arrecadação de roupas, produtos de higiene pessoal, alimentos e brinquedos que são doados para a comunidade.

O Instituto já investiu mais de R$32 milhões em ações sociais no Ceará, no Pará e no Tocantins, beneficiando mais de 554 mil pessoas. Uma das parcerias de impacto foi com o ecossistema de desenvolvimento social Gerando Falcões e o Instituto Pensando Bem, para a realização do Projeto Favela 3D (digital, digna e desenvolvida), em Fortaleza-CE.

Imagens: Divulgação