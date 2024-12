Israel anuncia morte de líder do Hamas que esteve no 7 de outubro

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram, nesta quarta-feira (11), a morte de Fehmi Salmi, comandante da Nukhba, uma célula de elite do grupo terrorista Hamas que planejou e liderou os ataques de 7 de outubro do ano passado. Salmi teria morrido em um dos recentes ataques israelenses na Faixa de Gaza.

– A Força Aérea israelense, sob a liderança precisa da Direção de Inteligência e da Autoridade de Segurança de Israel, atacou e eliminou o terrorista Fehmi Salmi, comandante da companhia Nukhba no batalhão Zeitoun do Hamas – indicaram as FDI em um comunicado.

De acordo com as autoridades militares, Salmi liderou o ataque de 7 de outubro ao posto militar de Paga, perto do Kibutz Beeri, no sul de Israel, na fronteira com a Faixa de Gaza, onde 14 militares foram mortos.

Além de Salmi, as forças israelenses também confirmaram a morte de Salah Dahham, chefe da unidade de parapente do Hamas, que teria ocorrido recentemente na área de Jabalia. Dahham foi acusado pelos israelenses de liderar a “infiltração aérea do Hamas nas comunidades do sul de Israel, uma parte fundamental dos ataques contra civis”.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI