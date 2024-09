Canadense é preso com quatro quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de Belém

A Polícia Federal prendeu um passageiro com cerca de quatro quilos de cocaína, no Aeroporto Internacional de Belém, na noite de ontem, segunda-feira, 02. Pela manhã, o homem havia embarcado no voo de Guarulhos/SP com destino a Genebra, Suíça.

Durante fiscalizações de rotina, policiais federais identificaram a droga oculta em um fundo falso da mala despachada pelo passageiro e efetuaram a prisão em flagrante.

Este foi o primeiro cidadão canadense preso por tráfico internacional de drogas na história do Aeroporto Internacional de Belém. O passageiro se valeu da condição de um passaporte com amplo trânsito internacional para tentar levar cocaína à Europa.

Em seguida, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado e pode responder pelo crime de tráfico transnacional de drogas.

Imagens: Ascon/SRPF-PA