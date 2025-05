Capacita COP 30 abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação voltados a mulheres empreendedoras no Pará

O Governo do Pará abriu nesta quinta-feira (22) as inscrições para novas turmas de cursos gratuitos de Inglês, Gestão Financeira e Empreendedorismo Digital, por meio do Programa Capacita COP 30. A iniciativa é direcionada especialmente a mulheres empreendedoras do comércio, com prioridade para negras e indígenas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site capacitacop30.pa.gov.br.

O Capacita COP 30 já contabiliza mais de 22 mil certificações em áreas como turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança. “Estamos olhando para a COP 30 com responsabilidade e compromisso social. Essas mulheres serão protagonistas da economia local antes, durante e depois do evento”, afirmou Victor Dias, secretário da Sectet.

Os cursos são gerenciados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com a Cielo, através do projeto Impulsiona Cielo – Amazônia.

Durante cerimônia realizada no dia 12 de maio, que certificou duas mil participantes, o governador Helder Barbalho anunciou a criação de uma plataforma para conectar profissionais qualificados a empresas interessadas. O sistema funcionará como um banco de currículos, facilitando a contratação de mão de obra especializada em setores como turismo, hotelaria, serviços e gastronomia

Imagem: Agência Pará