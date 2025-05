Sebrae Pará oferece mais de 430 capacitações gratuitas na 16ª Semana do MEI

O Sebrae no Pará realiza, de 26 a 30 de maio, a 16ª Semana do Microempreendedor Individual (MEI), com inscrições gratuitas já abertas. Neste ano, o evento promete mais de 430 capacitações espalhadas por todo o estado, além de serviços como negociação de débitos, orientações e formalização de MEI.

Em Belém, a programação inclui uma feira de negócios com 27 estandes 10 de alimentação e 17 de economia criativa , espaço de artesanato, plantas, capacitações, cozinha show, espaço kids e praça de alimentação. Haverá também atendimento especializado com instituições financeiras e parceiros estratégicos.

Um dos destaques é a Arena Agência Digital Sebrae, criada para ajudar os MEI a fortalecerem suas marcas no ambiente online. Especialistas renomados como Marcus Tonin, Gisele Rosa e Érika Moraes vão compartilhar estratégias de marketing digital, influência e criação de conteúdo. Também haverá capacitações específicas para influenciadores e dicas práticas sobre ferramentas de edição.

Outra novidade é a 1ª Semana MEI Sustentável, iniciativa que busca aliar empreendedorismo e boas práticas ambientais, conectando microempreendedores, cooperativas de catadores, especialistas e a comunidade.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site do Sebrae, pelo telefone 0800 570 0800 ou presencialmente, nos pontos de atendimento e nas Salas do Empreendedor espalhadas por todas as regiões do Pará.

Imagem: Divulgação