Novo filme de “Jogos Vorazes” escala fã para elenco; veja

“Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” chega aos cinemas em 2026

Nicoly Bastos, da CNN Brasil

O novo filme “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”, adaptação de livro homônimo escrito por Suzanne Collins, escalou um fã para integrar um grande papel no elenco.

A saga divulgou, pelas redes sociais, que o jovem Devon Singletary será responsável por interpretar Blair, um dos melhores amigos do protagonista Haymitch Abernathy (Joseph Zada). Em vídeo, ele aparece reagindo a notícia, falando com outros colegas de elenco e começando as filmagens.

A escalação ocorreu após uma ação promovida pelo filme em maio deste ano, que convocou fãs da saga a postarem vídeos interpretando cenas, cantando músicas ou só ousando na criatividade a fim de tentar conseguir um papel na nova obra.

Singletary já é ator, mas tem no currículo aparições apenas em comerciais e peças de teatro.

Além de Joseph Zada, ator protagonista, o elenco é composto ainda por nomes como Ralph Fiennes (Presidente Snow), Kieran Culkin (Caesar), Elle Fanning (Effie), Maya Hawke (Wiress) e Jesse Plemons (Plutarch).

A nova obra estreia em 20 de novembro de 2026 e será focada em Haymitch Abernathy, tributo que se tornou mentor de Katniss e Peeta após vencer os Jogos Vorazes da capital.

A trama de “Amanhecer na Colheita” será ambientada 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro livro, quando Katniss e Peeta participaram dos Jogos Vorazes pela primeira vez. Esse período no universo fictício é conhecido como “Massacre Quaternário“, quando 48 tributos dos 12 distritos foram convocados para os jogos, incluindo Haymitch Abernathy.

Instagram/Elle Fanning