Vídeo – Cartão Experience COP 30 é lançado pelo Grupo Marmobraz

O governador Helder Barbalho, a primeira dama, Daniela Barbalho, e a vice-governadora Hana Ghassan Tuma são as primeiras personalidades a receber o cartão Marmobraz Experience COP 30, uma iniciativa da empresa Marmobraz alusiva à realização da Conferência Mundial para o Clima da Organização das Nações Unidas – COP 30, que acontece em Belém em novembro deste ano, atraindo à capital paraense as maiores autoridades do mundo. A solenidade de entrega das primeiras unidades do cartão, que marca os esforços do empresariado paraense e da economia da Amazônia para a realização do megaevento, ocorreu ontem, quinta-feira, 22, no Palácio do Governo do Estado, com as presenças das autoridades e dos empresários Isan, Iran e Meg Anijar, diretores da Marmobraz.

“Estamos lançando em primeira mão o cartão Marmobraz Experience, e a gente faz questão de fazê-lo alusivo ao grande momento que vivemos com a Conferência do Clima”, disse Isan, salientando sua intenção de convocar toda a classe empresarial paraense a encampar esta ideia de abraçar o evento que não é só da ONU, do governo brasileiro, do Pará ou do município, mas de todo o povo amazônico, em especial, do Estado do Pará.

Isam agradeceu ao governador Helder Barbalho por recebê-los para esse lançamento.

Por sua vez, o governador Helder Barbalho frisou que a COP 30 é um momento ímpar, oportuno para geração de emprego e renda que irá beneficiar diretamente a população paraense:

“Vamos aproveitar esse momento para trazer desenvolvimento e colocar Belém e o nosso Estado do Pará cada vez mais como protagonistas dessa transição ambiental no desenvolvimento sustentável, acima de tudo, fazendo com que a nossa cidade possa se consolidr como a capital da Amazônia”, destacou.

Dona Daniela Barbalho destacou os mais de 50 anos de atividades da Marmobraz no mercado paraense e também agradeceu pela iniciativa de encampar a COP 30, que trará a Belém o mundo.

Por Roberto Barbosa/A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Reprodução