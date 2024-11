Cessar-fogo entre Israel e grupo Hezbollah começa a valer

O cessar-fogo na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah entrou em vigor nesta quarta-feira (27), no Líbano, após mais de um ano de confrontos. A trégua foi iniciada às 4h desta quarta – 23h desta terça (26), pelo horário de Brasília.

O conflito teve início após os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023, em território israelense. Em apoio, o Hezbollah lançou mísseis contra o Norte de Israel e forçou o deslocamento de milhares de israelenses.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, afirmou que a trégua permitirá às forças israelenses se concentrarem nas tensões com o Irã e na guerra contra o Hamas em Gaza.

Netanyahu conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e agradeceu o envolvimento para que um acordo fosse alcançado, informou o gabinete do primeiro-ministro israelense. Para o primeiro-ministro libanês, Nayib Mikati, a trégua representa um “passo fundamental” para a estabilidade regional.

Além da guerra no Líbano, Israel combate o Hamas na Faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023, após o ataque do grupo terrorista no sul de seu território. Tanto o Hamas quanto o Hezbollah são apoiados pelo Irã.

Horas antes do cessar-fogo entrar em vigor, Israel lançou ataques aéreos no centro da capital libanesa, Beirute, e uma saraivada de foguetes do Hezbollah disparou sirenes de ataque aéreo em uma grande faixa do norte de Israel. Apesar disso, depois que o acordo entrou em vigor, os ataques mútuos cessaram, e grupos de libaneses voltaram para casa na região sul.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI