Sindiclubes festeja “Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais”

A Diretoria do Sindiclubes celebrou o “Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais” junto com a categoria clubista associada. A programação festiva ocorreu no salão da Assembleia Paraense, presidida pelos membros da diretoria da entidade, cuja missão é trabalhar em constante diálogo com a categoria, debatendo sobre as melhorias necessárias, objetivando buscar o aprimoramento das relações entre patrão e empregado e atuar na defesa das relações entre as partes que visem benefícios e melhores resultados aos clubes filiados.

O presidente da Assembleia Paraense, Oscar Facíola Pessoa, Diretor Regional Norte da Fenaclubes, representou o presidente da Confederação Nacional dos Clubes, Arialdo Boscolo. Ele ressaltou o apoio incansável destinado ao fortalecimento do Sindiclubes, assim como de toda categoria clubista brasileira. Reiterou gratidão aos presidentes e dirigentes dos clubes que prestigiaram a celebração festiva, parabenizou pelo esforço e dedicação que fazem seus clubes se fortalecerem como espaço de convivência familiar, lazer, referência para o desenvolvimento social e esportivo das famílias paraenses. “A todos o nosso profundo sentimento de gratidão”, disse Oscar Facíola Pessoa.

O presidente do Sindiclubes/Pará, Salatiel Campos, ressaltou a data destinada ao “Dia Nacional dos Esportivos Sociais”, uma oportunidade para reconhecer a importância dos clubes na promoção do esporte, amizade e da inclusão social. Disse ainda que “com esse foco, nós, dirigentes de clubes, com apoio das nossas famílias, nos dedicamos diuturnamente em nossos clubes. E por isso, o Sindiclubes parabeniza, agradece e aplaude cada dirigente de clube e destaca esse reconhecimento com mérito”, disse Salatiel Campos.

Encerrando a programação, a diretoria do Sindiclubes prestou homenagem para presidentes e dirigentes com medalhas de Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados à sociedade clubista paraense, serviços que contribuíram para o fortalecimento dos clubes paraenses.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar