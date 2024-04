Plataforma E+: Equatorial Pará trabalha em diversos projetos junto à comunidade

Iniciativa da distribuidora de energia contempla projetos de Educação, Eficiência Energética, Sustentabilidade, Responsabilidade Social, entre outros.

A Equatorial Pará busca inovar e nisso aprimora seu olhar sensível para que possa, para além de realizar investimentos, melhorar a vida dos clientes, não apenas ao fornecer energia, mas, também, ao apoiar e incentivar positivamente ações nas comunidades. Por isso, a empresa possui a plataforma E+, que agrega diversos projetos dos mais diferentes temas como Educação, Eficiência Energética, Sustentabilidade, Cultura, entre outros.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, a plataforma E+ é usada para comunicar, sistematizar e potencializar as ações sustentáveis desenvolvidas em todo o estado.

“Com esse trabalho, conseguimos juntar as principais ações da empresa dentro de um mesmo ‘guarda-chuva’. São iniciativas, nas mais diversas frentes, que transformam a vida de todos. A plataforma é uma iniciativa do grupo Equatorial Energia, que, também, desdobramos localmente aqui no Pará”, afirma Michelle.

Conheça algumas das várias iniciativas da Plataforma E+:

E+ Caravana

Busca construir relações de colaboração mútua com a comunidade. Envolve mutirões que oferecem serviços como o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, troca de lâmpadas, negociação de débitos e palestras com líderes comunitários e formadores de opinião.

E+ Geladeira Nova

Um dos mais tradicionais e conhecidos programas da plataforma, consiste na troca de geladeiras antigas por geladeiras novas por meio de sorteio. Faz parte do Programa de Eficiência Energética e traz para os consumidores, além de um consumo mais consciente, economia na fatura de energia.

E+ Reciclagem

Voltado para a Sustentabilidade, o programa E+ Reciclagem recebe resíduos recicláveis dos clientes, que, ao serem pesados, tornam-se descontos na fatura de energia. O projeto destina de maneira responsável os resíduos, o que diminui a poluição e fomenta o hábito do descarte correto e conta com postos fixos e itinerantes.

E+ Cultura

A Equatorial Pará apoia iniciativas que valorizem a cultura da população local, através da Lei de Incentivo estadual e federal, a fim de contribuir para o desenvolvimento de uma agenda positiva no estado.

E+ Profissional

Com cursos de capacitação de diversas vertentes, o E+ Profissional forma pessoas aptas ao mercado de trabalho em aulas teórico-práticas gratuitas. Dentre eles estão cursos de alongamento de unhas, atendimento, design de sobrancelhas e auxiliar administrativo, por exemplo.

E+ Esporte

Considerando o esporte como ferramenta educacional e de inclusão social, por meio do E+ Esporte, a Equatorial apoia iniciativas sociais que levam melhoria de vida para as pessoas através da prática esportiva.

Para conhecer todos os programas da plataforma E+, acesse: https://pelofuturotododia.com.br/plataforma-emais