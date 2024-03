CNH Pai D’égua: prazo para entrega de passaporte encerra nesta quarta-feira, 13

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) encerra na próxima quarta-feira, 13, a entrega do Passaporte de Matrícula do Programa Social CNH Pai D’égua. O alerta é para os candidatos classificados em Belém. As pessoas que ainda não receberam o documento devem comparecer à Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), no horário de 9h às 16h.

Segundo o Detran, o Passaporte é obrigatório e habilita o candidato para a próxima fase de matrícula, conforme determinado em edital. A orientação é conferir primeiramente o nome na lista de aprovados no site do Detran (www.detran.pa.gov.br) e depois comparecer ao Mangueirinho.

Além de receberem as orientações dos atendentes do Detran e de checarem a relação dos documentos a serem apresentados na próxima fase de matrícula, os candidatos, ao receberem o Passaporte, também já saem do Mangueirinho com a matrícula agendada. A organização é necessária para garantir o atendimento a todas as 20 mil pessoas classificadas na região de Belém.

“Pedimos a todos os classificados que não deixem para a última hora e que compareçam ao Mangueirinho até o dia 13, munidos com o documento de identidade com foto e CPF. O atendimento está tranquilo e o candidato não leva mais que 5 minutos para receber o passaporte”, garante a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

A Thaís de Souza mora em Belém e não demorou mais que três minutos para ser atendida. “Acabei de chegar e já fui atendida, está sendo super-rápido mesmo. “Para quem não consegue pagar pela Carteira de Habilitação e arcar com todas as etapas de um processo normal, esse programa é uma grande oportunidade que o Governo do Estado está nos dando”, declarou.

A mesma alegria sentiu a Renata Alves que aproveitou a tranquilidade do atendimento para garantir logo o Passaporte. “Acabei de chegar e já fui logo sendo atendida. Estou muito feliz e aliviada por já ter garantido mais essa etapa para conseguir a minha CNH gratuita”, afirmou.

O Programa Social CHN Pai D’égua é uma iniciativa do Governo do Estado, coordenado pelo Detran, que garante a emissão de CNH totalmente gratuita a pessoas de baixa renda. Em Belém, dos 20 mil classificados, 10.361 vagas foram preenchidas por mulheres (51,8%) e 9.639 por homens (48,2%). Deste total, 719 são pessoas com deficiência (PcDs).

