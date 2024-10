Coordenador de Marçal registrará B.O. contra mulher de Nunes

Filipe Sabará, coordenador do plano de governo do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), publicou nas redes sociais nesta quarta-feira (2) uma mensagem enviada pela esposa do atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), Regina Carnovale Nunes.

Regina respondeu um story de Sabará ao lado de Marçal e do deputado federal Ricardo Nunes (Novo-SP), uma fotografia tirada com empresários nesta terça (1º), durante um jantar promovido pelo parlamentar.

– Parabéns por suas escolhas. Arque com elas – escreveu a esposa de Nunes.

Sabará então respondeu:

– Por que a mulher do Nunes me enviou essa mensagem no direct? O que seria isso?

Depois do ocorrido, o coordenador da campanha de Marçal irá registrar um boletim de ocorrência contra Regina Nunes. Ao site Metrópoles, Sabará declarou que entendeu a mensagem como uma ameaça.

Fonte: Pleno News/ Fotos: Instagram @filipesabara| YouTube Bispa Sonia Talks