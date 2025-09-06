Copa do Brasil: Corinthians monta “operação Data Fifa” por convocados

Timão recebe o Athletico-PR pelas quartas de final da competição na semana que vem

Rafael Oliva, Iúri Medeiros, da Itatiaia

O Corinthians definiu um planejamento para os convocados desta Data Fifa, mas corre risco de ter diversas baixas para o confronto com o Athletico-PR, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

A operação envolve o fretamento de um voo para o goleiro Hugo Souza, que deve viajar para a Bolívia no jogo da Seleção Brasileira, terça-feira (9). A partida do Timão é no dia seguinte, quarta (10), em São Paulo.

Haverá um grande esforço para contar com o goleiro, que provavelmente será reserva do Brasil. O zagueiro Félix Torres (Equador), o volante José Martínez (Venezuela) e o atacante Ángel Romero (Paraguai), porém, podem desfalcar o Timão.

Todos podem entrar em campo na próxima terça-feira (9). Félix Torres, reserva da seleção do Equador, tem chance de atuar contra a Argentina, em casa. José Martínez, que retorna de suspensão, deve reforçar a Venezuela diante da Colômbia, em duelo decisivo para as pretensões da equipe nas Eliminatórias. Classificado, o Paraguai de Romero, encara o Peru, em Lima.

A depender de quanto eles atuarem, a presença no jogo contra o Athletico fica arriscada. O Alvinegro tentará contar com os atletas pelo menos entre os relacionados.

Memphis Depay, por outro lado, deve estar à disposição. Ele entrará em campo somente no domingo (7) e voltará ao Corinthians nos dias seguintes.

O volante Raniele, lesionado, já desfalcará o Timão.

A partida entre Corinthians e Athletico-PR acontecerá na próxima quarta-feira (10), às 21h30. O Timão construiu vantagem no primeiro jogo ao derrotar o Furacão por 1 a 0 na Arena da Baixada. Basta um empate para a equipe paulista se classificar para a semi.

