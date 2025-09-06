sábado, setembro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Brasil é eliminado pela Itália no Mundial de Vôlei Feminino; veja

Seleção italiana venceu a partida por 3 sets a 2

Edison Filho, da CNN

A Itália venceu o Brasil na semifinal do Mundial de Vôlei Feminino e garantiu vaga na grande decisão do torneio disputado na Tailândia.

Na final as italianas vão enfrentar a seleção da Turquia, que bateu o Japão na outra semifinal. Esta será a primeira vez na história que as turcas jogarão uma final de Campeonato Mundial da modalidade.

A final vai acontecer neste domingo (7), às 10h30, na Arena Huamak.

Photo by Mustafa Hatipoglu/Anadolu via Getty Images

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
F1: Max Verstappen conquista pole position no GP da Itália
Próximo artigo
Copa do Brasil: Corinthians monta “operação Data Fifa” por convocados

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315