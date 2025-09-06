Brasil é eliminado pela Itália no Mundial de Vôlei Feminino; veja

Seleção italiana venceu a partida por 3 sets a 2
Edison Filho, da CNN
A Itália venceu o Brasil na semifinal do Mundial de Vôlei Feminino e garantiu vaga na grande decisão do torneio disputado na Tailândia.
Na final as italianas vão enfrentar a seleção da Turquia, que bateu o Japão na outra semifinal. Esta será a primeira vez na história que as turcas jogarão uma final de Campeonato Mundial da modalidade.
A final vai acontecer neste domingo (7), às 10h30, na Arena Huamak.
Photo by Mustafa Hatipoglu/Anadolu via Getty Images