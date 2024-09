Corda Oficial do Círio 2024 está em exposição na Estação das Docas até o dia 12 de outubro

A corda oficial do Círio 2024 já está em exposição na Estação das Docas, em Belém. O importante símbolo da fé paraense chegou ao complexo na noite do sábado, 28, e foi recebido sob aplausos e muita emoção. Os 400 metros da corda que será utilizada na procissão do Círio ficarão em exposição no armazém 1 até o dia 12 de outubro.

Esta é a quinta vez que a Estação das Docas recebe a Corda Oficial do Círio, momento que já se estabelece como um dos mais aguardados dentro da programação do projeto ‘Círio na Estação’. A visitação é gratuita e pode ser feita dentro do horário de funcionamento do espaço, que é de domingo à quinta, das 10h à meia-noite, e às sextas e aos sábados das 10h à 1h.

Lígia Souza é professora universitária e esteve na Estação das Docas com a irmã e a mãe. “Nós somos frequentadoras assíduas aqui na Estação das Docas, é um lugar que minha mãe gosta muito de visitar, e hoje, para nossa surpresa, presenciamos essa ação tão bonita que já nos coloca no clima dessa festa tão importante que é o Círio”, declara.

A professora conta que a mãe também se chama Maria de Nazaré, e tem uma intensa relação com o Círio. A matriarca irá completar 84 anos na próxima semana, e, para Lígia, o momento foi um presente de Nossa Senhora. “Ela fica muito sensibilizada nesse período de Círio, e símbolos como a corda têm muito significado para ela. Poder estar tão perto da Corda a deixou muito grata e emocionada, e provavelmente a fez relembrar muitos bons momentos, já que ela é a mais velha de 11 irmãos e sempre foi a responsável por reunir a família para o almoço do Círio e para realizar orações para nossa rainha da Amazônia”, revela a professora.

A exposição da Corda Oficial do Círio é uma correalização da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas, e da Diretoria da Festa de Nazaré, com apoio do Governo do Estado.

Para Antônio Salame, diretor-coordenador do Círio, “a grande essência do Círio é o amor fraterno, a união de todos. Essa união que ajuda os romeiros, ajuda o outro na corda, com água, mãos unidas, é o que faz com que a gente realmente se maravilhe com o Círio. Parcerias como essa com a Pará 2000 também são muito importantes, pois a corda aqui na Estação das Docas permite ao turista que visita a cidade ter uma percepção melhor da corda, além de ser um local estratégico logisticamente para o deslocamento no dia da procissão, então unimos o útil ao agradável”, finaliza.

Todos os anos, a Organização Social Pará 2000 promove uma extensa programação dentro do projeto ‘Círio na Estação’. Atrações como a exposição da Corda do Círio; Visita da Imagem Peregrina; Carros de Promessas; Exposição fotográfica, shows musicais, diversas atrações culturais e decoração temática já se tornaram tradição no complexo no mês de outubro, tudo para que os paraenses e turistas que visitam a capital possam imergir no espírito do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A programação é gratuita e será divulgada em breve.

Serviço

Exposição Corda Oficial do Círio 2024

Data: 28 de setembro a 12 de outubro

Local: Armazém 1, Estação das Docas – Av. Boulevard Castilhos França, SN, Campina, Belém Pará.

Fonte e imagens: Ascom OS Pará 2000