Biden afirma que guerra total no Oriente Médio deve ser evitada

Neste domingo (29), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que uma guerra total no Oriente Médio “deve ser evitada”. A declaração ocorre em meio a novos ataques do exército de Israel no Líbano e no Iêmen.

O democrata foi questionado por um jornalista sobre a possibilidade de evitar um conflito mais amplo na região e destacou que a chance deve ser evitada. Ele também disse que falaria com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, mas não revelou quando.

Para a casa Branca, a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi um golpe grande para o grupo extremista. As informações são do G1.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW